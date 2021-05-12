VALORANT'ın yeni haritası "Breeze" artık dereceli maçlarda da aktif olacak
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VALORANT'ın yeni haritası "Breeze" artık dereceli maçlarda da aktif olacak

VALORANT'ın yeni haritası 'Breeze' artık dereceli maçlarda da aktif olacak
Playerbros - Haberler | Gamegar

Umarız 2 haftalık süre boyunca haritada antrenmanlarınızı yapmışsınızdır.

VALORANT'ın yeni haritası "Breeze" dereceli maç haritalarına sonunda eklendi. Riot Games harita ilk çıktığında sadece bu harita için özel bir mod getirmişti, birkaç haftanın ardından harita artık dereceli oyunlarda da karşımıza çıkacak.

, VALORANT'ın yaması ile birlikte Nisan sonunda piyasaya çıkmıştı. Riot, oyuncuları haritayı derecesiz oyunlarda öğrenmeye zorlamak yerine, Breeze'i oyuncuların oynaması ve pratik yapması için kendine özel bir mod olarak getirmeyi seçti. Riot, oyuncular haritaya hakim olmadan haritayı dereceli maçlarda aktif etmemişti.

Breeze Diğer Oyun Modlarında da Aktif

Breeze haritası derecesiz veya dereceli maçlarda aktif edilmesinin yanında Spike'a Hücum, Ölüm Maçı, Tırmanış gibi oyun modları ve özel oyunlarda da aktif hale getirildi.

Umarız 2 haftalık süre içinde Breeze haritasında en azından haritayı tanıyacak kadar oyun oynamışsınızdır. VALORANT'ın henüz bir harita seçme özelliği olmadığından ötürü bu haritanın dereceli maçlarınızda gelme olasılığı bulunuyor. Tavsiyemiz dereceli tırmanışınıza devam etmeden önce derecesiz oyunlarda veya Breeze modunda haritaya bir göz atmanız yönünde olacaktır.

Kaynak: Playerbros

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