VALORANT'ın bir sonraki bölümünde lig atlamak daha kolay olacak!

Düşük liglerden çıkmak artık daha kolay olacak!

Bir sonraki VALORANT bölümünde yüksek seviyelere çıkmak bir miktar daha kolay olabilir!

Geliştirici blogunda VALORANT'ın dereceli sistemine değinen Riot Games, düşük derecelerde çok fazla insan olduğunu söyledi. Bu da oyunun bir sonraki bölümünde gelebilecek bir dereceli sistemi kolaylaştırmasına işaret olabilir. Özellikle düşük derecelerdeki oyuncuları daha fazla ödüllendirecek bir sistem gelebilir.

Rekabetçi tasarım ekibi üyelerinden Jon "EvrMoar" Walker'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Şu an yeteri kadar veri topladık ve şunu rahatça söyleyebiliriz ki düşük derecelerde çok fazla, yüksek derecelerde ise yetersiz sayıda oyuncu mevcut. Oyundaki dereceniz ile MMR(match making rating) ile bağlantılı olduğundan, düşük liglerde oyuncu birikimi tüm sistemin MMR'ını düşürüyor."

Riot'un bu konumdaki hedefi doğal bir eğri oluşturabilmek. Fakat şu an özellikle Demir ve Gümüş liglerindeki oyuncu yığılması çok fazla. Demir ligindeki oyuncular %6.7'lik bir orana sahip fakat Riot bunun %2.7 olması istediğini belirtiyor. Aynı şekilde Altın ve Platin oyuncu yüzdeleri sırasıyla %3.9 ve %2.2. Bu yüzdelerin de ekip tarafından hedef rakamları %7.3 ve %5.6!

Bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla da Riot Games henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da yüksek ihtimalle bir sonraki bölümde, özellikle düşük liglerden yukarı tırmanmayı kolaylaştıracak.

Kaynak: Playerbros