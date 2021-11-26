Valorant başlangıçta dereceli modu olmadan planlanmıştı

Valoraant geliştiricisi Riot Games'in Çinli ana şirketi Tencent tarafından verilen bir sunumda, erken geliştirme stratejisini ve popüler oynaması ücretsiz oyunun lansmanını ortaya koydu. Kapalı betada dereceli bir mod içeriyordu, ancak geliştiriciler tam sürüme uygulamadan önce insanların nasıl oynadığını izlemek istemişti.

Riot Games'in baş yapımcısı Anno Donlon, "Dürüst olmak gerekirse (lansmanda dereceli modu dahil etmemek) bu özel yaklaşımın büyük riskleri vardı" diye açıkladı. "Kapalı betaya girerken yeterli oyuncuya sahip olmayabileceğimizi belki de yeterli ilgi olmayacağını ve bu ilgi eksikliğinin uzun kuyruk sürelerine neden olabileceğinden ve bu uzun kuyruk sürelerinin genel deneyime zarar verebileceğinden zaten endişeliydik." sözlerine yer verdi.

Donlon, Riot'un dereceli bir mod sunmadan önce kullanıcıların oyunu nasıl oynadığını ve etkileşimde bulunduğunu gözlemlemek istediğini söylüyor. Bu şekilde, sonunda çıkış yaptığında hangi öğelere ihtiyaç duyulduğunu daha iyi anlayabilirdi. Lansmanda yetersiz kullanıcı yüzünden oyun bulmakta zorluk çekeceği düşünülüyordu, fakat işler tersine döndü.

Valorant yine de dereceli mod olmadan piyasaya sürüldü, ancak 3 hafta sonra dereceli getirildi. Valorant'ın 2021'de her ay 12 milyon benzersiz oyuncuyu desteklediği bildirildiği için strateji açıkça başarılı oldu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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