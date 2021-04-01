Valorant'ın 1 Nisan'a özel yeni etkinliği: Agents of Romance!
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Valorant'ın 1 Nisan'a özel yeni etkinliği: Agents of Romance!

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Valorant'ın 1 Nisan'a özel yeni etkinliği: Agents of Romance!

Riot Games'in 1 Nisan için Ascent haritasına yerleştirdiği aşk mektupları Reddit kullanıcıları tarafından fark edildi. Ajanların da resmedildiği mektuplar yeni bir etkinliğin habercisi mi?

Riot Games, 1 Nisan'a özel Valorant'a Love Event (Aşk Etkinliği) getirdi. Ascent haritasının çeşitli noktalarına yerleştirilen aşk mektupları, bazı Reddit kullanıcıları tarafından fark edildi. Ayrıca oyuncular mektupları açtıklarında ekranlarında kalp efektleri oluşuyor. Bu haberler birlikte Valorant'ın daha önce çalışmalarına başladığı Valorant Flört Simülatörü Agents of Romance duyurulmuş oldu.

VALORANT AGENTS OF ROMANCE FLÖRT SİMÜLATÖRÜ OLARAK GELİYOR

Valorant Agents of Romance (Aşk Ajanları) oyunu bir flört simülatörü olarak karşımıza çıkacak. Valorant: Agents of Romance'de oyuncular eşya toplayabilecek, randevuya çıkabilecek ve "evreni kurtarabilecek". Ayrıca, oyunda ajanların yeni özellikler ve silahları mevcut.Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklamadı. Ancak Riot Games ekibi ilerleyen günlerde daha fazla bilginin açıklanacağını duyurdu.

Valorant geliştiricileri ise oyunla ilgili yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdiler;

Valorant Yapımcısı Anna Donlon: "Lansmandan önce bile VALORANT evrenini genişletmenin ve keşfetmenin yollarını arıyorduk ve bir flört simülasyonu bu nedenle mantıklı geldi. İster FPS oyuncuları isterse flört sim oyuncuları olsun, herkesin VALORANT'ın ajanları ile ilişki kurabileceğine ve bundan zevk alabileceğine inanıyoruz."

Valorant ve Valorant: Agents Of Romance oyun yönetmeni Joe Ziegler: "Bu biraz komik. İlk başta, VALORANT'ta bir oyun modu olarak Agents of Romance'ı başlatmak istedik, ancak kendi başına bir yaşam sürmeye başladı. Kimin önerdiğini hatırlamıyorum ama bir noktada sadece 'Boş verin, hadi bunu başlı başına bir oyun yapalım dedik."

Valorant ve Valorant: Agents Of Romance hikaye yazarı Joe Killeen: "Ajanlarımız, oyuncularımız kadar etkileyici, yaşayan, nefes alan bireyler. Agents of Romance, bu içsel duyguları ve insan bağlantılarını öne ve merkeze koymamıza olanak tanıyor ve bu bireylerin, üniforma giymezken ve silahlar saklandığında kim olduklarını keşfetmemize olanak sağlıyor."

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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