VALORANT Hareketi Kes Bölüm 51 paylaşıldı!

Beyin yakan vuruşlarıyla Hareketi Kes'in yeni bölümü sizlerle!

Beyin yakan vuruşların, akıl oyunlarıyla kazanılan roundların yer aldığı VALORANT Hareketi Kes Bölüm 51 paylaşıldı. Her hafta yeni bölümü paylaşılan serinin yeni videosu geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Bu haftanın içeriğine dair minik bir özet hemen alt paragrafta yer alıyor.

Uçan kaçan Jett'ler, haritanın bir ucundan bir ucuna ok atan Sova'lar ve daha fazlası bu bölümde yer alıyor. Şansa ölen oyuncular, bağırıp çağırmalar ve gözünüzü kör ödecek spreyler de cabası. Minik bir öneri: Kulaklığınızın sesini kısmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Hareketi Kes'in yeni bölümünü hemen aşağıdaki videoya tıklayarak izleyebilirsiniz, hepinize keyifli seyirler!

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Kaynak: Playerbros