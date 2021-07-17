VALORANT Hareketi Kes Bölüm 51 paylaşıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALORANT Hareketi Kes Bölüm 51 paylaşıldı!

VALORANT Hareketi Kes Bölüm 51 paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Beyin yakan vuruşlarıyla Hareketi Kes'in yeni bölümü sizlerle!

Beyin yakan vuruşların, akıl oyunlarıyla kazanılan roundların yer aldığı VALORANT Hareketi Kes Bölüm 51 paylaşıldı. Her hafta yeni bölümü paylaşılan serinin yeni videosu geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Bu haftanın içeriğine dair minik bir özet hemen alt paragrafta yer alıyor.

Uçan kaçan Jett'ler, haritanın bir ucundan bir ucuna ok atan Sova'lar ve daha fazlası bu bölümde yer alıyor. Şansa ölen oyuncular, bağırıp çağırmalar ve gözünüzü kör ödecek spreyler de cabası. Minik bir öneri: Kulaklığınızın sesini kısmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Hareketi Kes'in yeni bölümünü hemen aşağıdaki videoya tıklayarak izleyebilirsiniz, hepinize keyifli seyirler!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VALORANT Hareketi Kes Bölüm 51 paylaşıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 18:47:56. #1.16#

title