VALORANT Hareketi kes 56. Bölüm yayında! "Valorant bir korku oyunudur"

Hareketi Kes serisinin 56. Bölümünde eğlenceli ve komik olaylar dur durak bilmiyor!

VALORANT Hareketi kes 56. bölüm ile Hareketi Kes serisi hız kesmeden devam ediyor! Yayıncıların yaptığı güzel hareketlerin, yaşadığı güzel ve eğlenceli anların derlendiği sevilen serinin yeni bölümü yayımlandı.

Sevilen serinin bu bölümünde yine esrarengiz olaylar, failler, güzel vuruşlar ve yayıncıların komik anları yer alıyor.

Serinin bu bölümünde Miafitz bomba alanına sinsice pusan Cypher'a yem oluyor, Eylul Adıgüzel Reyna ile çok güzel bir clutch atıyor, Tecone imkansıza yakın bir vuruş ile ölüp çıldırıyor ve Hype Skye'ın kuşunu diğer haritaya yolluyor! Bu ve bunun gibi daha fazla eğlenceli ve komik anlar videoda yer alıyor. Videonun YouTube linkine erişebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros