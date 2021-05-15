VALORANT Hareketi Kes 42. Bölüm paylaşıldı!

Hareketi Kes yeni bölümü ile karşınızda!

Riot Games'in FPS oyunu VALORANT Hareketi Kes 42. Bölüm ile oyunun nabzını tutmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana her hafta oyundaki komik ve havalı hareketleri derleyip paylaşan VALORANT bu bölüm ile birlikte 42. bölüme de ulaşmış oldu. İşte bu haftanın akılda kalacak hareketleri!

Her hafta düzenli olarak paylaşılan hareketi kes serisi, tüm oyuncular tarafından iyice benimsenir oldu. Bakalım önümüzdeki hafta çıkacak olan 43. bölümde biz seyircileri neler bekliyor olacak?

Kaynak: Playerbros