VALORANT Hareketi Kes 42. Bölüm paylaşıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALORANT Hareketi Kes 42. Bölüm paylaşıldı!

VALORANT Hareketi Kes 42. Bölüm paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Hareketi Kes yeni bölümü ile karşınızda!

Riot Games'in FPS oyunu VALORANT Hareketi Kes 42. Bölüm ile oyunun nabzını tutmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana her hafta oyundaki komik ve havalı hareketleri derleyip paylaşan VALORANT bu bölüm ile birlikte 42. bölüme de ulaşmış oldu. İşte bu haftanın akılda kalacak hareketleri!

Her hafta düzenli olarak paylaşılan hareketi kes serisi, tüm oyuncular tarafından iyice benimsenir oldu. Bakalım önümüzdeki hafta çıkacak olan 43. bölümde biz seyircileri neler bekliyor olacak?

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: VALORANT Hareketi Kes 42. Bölüm paylaşıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 23:01:47. #1.16#

title