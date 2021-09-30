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VALORANT Gece Pazarı tekrar oyuna eklendi!

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VALORANT Gece Pazarı tekrar oyuna eklendi!

Gece Pazarı tekrar oyunda!

Oyuncuların haftalardır beklediği ve sürpriz indirimler içeren VALORANT Gece Pazarı tekrar oyuna eklendi, pazar 13 Ekim tarihine kadar aktif olacak.

Oyun içi silahların çok pahalı olmasından şikayetçi olan oyuncular için Gece Pazarı inanılmaz fırsatlar sunabiliyor. Bu pazar ile oyuncuları 6 farklı silah kaplamasında büyük indirimler bekliyor olacak ancak oyuncuların istedikleri kaplamalar pazarda yer almayabiliyor. Bunun içinde biraz şans gerekiyor. Oyuna yakın zamanda eklenen kelebek bıçak ve farklı kaplamalar da bu pazarın içinde yer alabiliyor.

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