Valorant esporda VCT Challengers'ın en iyileri öne çıkıyor

Türkiye'de büyük ilgi gören VALORANT'ın en görkemli turnuvası için heyecan dorukta. Aralarında BBL, Futbolist ve Oxygen'in de yer aldığı yüzlerce takımın katılımıyla başlayan turnuvanın ön elemeleri 11-12 Şubat'ta gerçekleşecek. 12 Şubat günü saat 18:00'de canlı yayınlanacak son ön eleme maçlarıyla birlikte belirlenecek 8 takım, isimlerini doğrudan 2. hafta elemelerine yazdıran 4 takımdan biri olmak ve Regional Masters yolunda avantaj sağlamak için mücadele edecek.

VALORANT'IN YILDIZLARI VCT'DE

Son Türkiye şampiyonu BBL Esports, VCT'de de boy göstererek, zirvedeki yerini pekiştirip kendini uluslararası arenada kanıtlamak istiyor. BBL'den First Strike Finali'nin intikamını almak isteyen Futbolist ise, hiç şüphesiz ki ön elemelerin favori takımlarından biri.

1907 Fenerbahçe Espor, Oxygen Esports, Dark Passage, fastpay Wildcats, Sangal Esports gibi Türkiye esporunun önde gelen organizasyonları VALORANT sahnesinde adından söz ettirecek güçlü kadrolarla mücadeleye katılıyor.

Esporun vazgeçilmez isimleri Alican "Karahan" Karahan, Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül de VCT heyecanını izleyicilere aktaracak isimler arasında yer alıyor.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ÖDÜLLER TAKIMLARI BEKLİYOR

VCT serüveni boyunca takımlar, turnuvada gösterdikleri başarılara göre farklı ödüllerin de sahibi olacak. 2021 VCT'nin 1. aşamasında 400 bin dolar para ödülü Türkiye, EU ve BDT'nin en iyi takımları arasında dağıtılacak. Playoff'lara katılma hakkı kazanan 4 takım, daha büyük ödüllerin peşinden gidecek olsa da, farklı aşamaların kazananları farklı ödüllerle yarışmadan ayrılacak.

HEYECANA SEN DE ORTAK OL

VCT heyecanı, canlı yayınlarla izleyicilerle de buluşacak. 12 Şubat günü saat 17:30'da gerçekleşecek ilk yayını Valorant'ın Twitch ve YouTube kanallarından takip edilebilecek

Twitch Canlı Yayını: valorant_esports_tr

Youtube Canlı Yayını: VALORANT Champions Tour Türkiye

