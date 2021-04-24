VALORANT: en yeni kostüm paketi Forsaken sızdırıldı!

VALORANT'ın yeni kostüm paketi Forsaken sızdırıldı!

Riot Games'in FPS oyunu VALORANT da en yeni kostüm paketi Forsaken sızdırıldı. Yeni kostüm paketinin görünüşleri ise nerdeyse tüm oyuncular tarafından beğenilmiş görünüyor. İşte yeni kaplama paketi!

Görünüşleri inanılmaz güzel görünen kostüm paketinin animasyonları da oyuncular tarafından merak edilir oldu. Kostüm paketi yeşil bir kabus gibi geliyor ve üzerindeki desenler oyunda çok daha güzel görünecektir.

Yeni kostüm paketinin ne zaman çıkacağı şu an için bilinmiyor ancak 3. kısımın oyuna eklenmesine az bir zaman kaldı. Yeni harita Breeze'in 3. kısımda geleceğini düşünürsek bu kostüm paketinin de 3. kısım da gelmesi muhtemel.

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Kaynak: Playerbros