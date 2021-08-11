VALORANT EMEA Challengers Playoff yayın programı duyuruldu!
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VALORANT EMEA Challengers Playoff yayın programı duyuruldu!

VALORANT EMEA Challengers Playoff yayın programı duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turnuvaya dair detaylar sizlerle!

Berlin'deki OFFLINE final için Avrupa'nın birçok büyük takımının mücadele edeceği VALORANT EMEA Challengers Playoff yayın programı duyuruldu.

Avrupa'nın en büyük 12 takımının kıyasıya mücadele edeceği turnuvaya dair yayın programı ise VALORANT Champions Tour Türkiye Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Duyurulan yayın programı ise şu şekilde:

12-13-16 Ağustos (Perşembe - Cuma - Pazartesi)

17.30 = Maç Önü Programı

18.00 = Maç Başlangıcı

14-15 Ağustos (Cumartesi - Pazar)

15.30 = Maç Önü Programı

16.00 = Maç Başlangıcı

Elemelerde mücadele edecek 12 takım ise şu şekilde:

Natus Vincere

Team Liquid

Guild Esports

forZe

FunPlus Phoenix

Fire Flux Esports

Oxygen Esports

Giants Gaming

Acend

Gambit Esports

SuperMassive Blaze

G2 Esports

Elemelerden çıkacak olan ilk 4 takım ise Masters Berlin biletine sahip olurken ayrıca sırasıyla 32,500 - 15,500 - 10,000 - 7,500 Euro olmak üzere para ödülüne de sahip olacak.

Playerbros ekibi olarak elemelerde mücadele edecek 3 temsilcimize başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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