VALORANT EMEA Challengers Playoff yayın programı duyuruldu!
Turnuvaya dair detaylar sizlerle!
Berlin'deki OFFLINE final için Avrupa'nın birçok büyük takımının mücadele edeceği VALORANT EMEA Challengers Playoff yayın programı duyuruldu.
Avrupa'nın en büyük 12 takımının kıyasıya mücadele edeceği turnuvaya dair yayın programı ise VALORANT Champions Tour Türkiye Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Duyurulan yayın programı ise şu şekilde:
12-13-16 Ağustos (Perşembe - Cuma - Pazartesi)
17.30 = Maç Önü Programı
18.00 = Maç Başlangıcı
14-15 Ağustos (Cumartesi - Pazar)
15.30 = Maç Önü Programı
16.00 = Maç Başlangıcı
Elemelerde mücadele edecek 12 takım ise şu şekilde:
Natus Vincere
Team Liquid
Guild Esports
forZe
FunPlus Phoenix
Fire Flux Esports
Oxygen Esports
Giants Gaming
Acend
Gambit Esports
SuperMassive Blaze
G2 Esports
Elemelerden çıkacak olan ilk 4 takım ise Masters Berlin biletine sahip olurken ayrıca sırasıyla 32,500 - 15,500 - 10,000 - 7,500 Euro olmak üzere para ödülüne de sahip olacak.
Playerbros ekibi olarak elemelerde mücadele edecek 3 temsilcimize başarılar dileriz!
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Kaynak: Playerbros