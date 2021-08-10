VALORANT EMEA Challengers Playoff sunum ekibi belli oldu!

VALORANT EMEA Challengers Playoffları başlarken sunucular da belli oldu!

Ülkemizin merakla takip edilen turnuvalarından biri olan VALORANT Challengers'ın artık EMEA Playofflarına geldik. Riot Games tarafından paylaşılan gönderi ile VALORANT EMEA Challengers Playoff sunum ekibi belli oldu.

Ülkemizden 3 temsilcinin yer alacağı etkinliğin başlangıcı ise 12 Ağustos olarak belirlendi. Bu etkinlikte de sunucu kalitesinden ödün vermeyen Riot Games, toplamda 9 sunucuya görev verecek. Hepimizin gerek League of Legends maçlarından gerek CS: GO ve VALORANT maçlarındaki sunumlarıyla tanıdığımız 9 isim ise şu şekilde:

Alican "KARAHAN" Karahan

Berke "VLAD" Kantürk

Özgür "ROOT" Alagül

Anıl Can "GTRST" Başaran

Eren "HETZE" Akın

Sinan "MEHITRA" Süsler

Oğuz "NOELDAYI" Avcı

Sencer "SENCEREZ" Başçın

Ebrar "ROWINCY" Gül

VALORANT turnuvalarının vazgeçilmez üçlüsü KARAHAN, VLAD ve ROOT tekrardan maç anlatımında olurken diğer isimler ise maç önü ve maç sonu konuşmalarına ortak olacaklar gibi görünüyor.

Playerbros ekibi olarak öncelikle sunuculara ve ardından etkinlikte yer alacak temsilcilerimize başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros