VALORANT EMEA Challengers Playoff maçlarını yayınlayacak yayıncılar belli oldu!
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VALORANT EMEA Challengers Playoff maçlarını yayınlayacak yayıncılar belli oldu!

VALORANT EMEA Challengers Playoff maçlarını yayınlayacak yayıncılar belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Berlin'de düzenlenecek OFFLINE etkinliğine bir adım olan VALORANT EMEA Challengers Playoff maçlarını yayınlayacak yayıncılar belli oldu.

Avrupa'nın en büyük 12 takımının kıyasıya mücadele edeceği etkinlik Riot Games kanallarından yayınlanacak. Bu kanallara ek olarak ülkemizin ünlü Twitch yayıncıları ise bu maçları kendi kanallarından canlı olarak yayınlayacak. Bu maçları yayınlayacak yayıncılara göz attığımızda ise hemen hemen ortalama bir Twitch izleyicisinin tanıyabileceği isimler yer alıyor. Maçları yayınlayacak yayıncılar ise şu şekilde:

  • CIGDEMT
  • LEGOO
  • MIAFITZ
  • UNLOST
  • WTCN

VALORANT EMEA Challengers Playoff maçları 12 Ağustos Perşembe yani yarın başlıyor.

Playerbros ekibi olarak bu turnuvada yer alacak 3 temsilcimize de başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros

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