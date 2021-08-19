VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 7 maçları başlıyor!

Maçların başlamasına son 1 saat!

Berlin'de düzenlenecek olan OFFLINE turnuva için son çıkış yolu buradan geçiyor. VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 7 maçları başlıyor.

Dün Lower Bracket'ta oynanan Team Liquid x forZe ve Guild Esports x Giants Gaming maçlarının tamamlanmasıyla birlikte sıra Lower Bracket'ın bir üst tur maçlarına geldi. Temsilcimiz cNed'in takımının elemiş olduğu Gambit Esports, Team Liquid ile oynarken bir diğer temsilcimiz SuperMassive Blaze'in elemiş olduğu G2 Esports ise Giants Gaming ile karşı karşıya gelecek. Kısaca bahsetmek gerekirse bugün oynanacak olan karşılaşmalar şu şekilde:

Gambit Esports x Team Liquid (18.00)

G2 Esports x Giants Gaming (20.00)

Günün ilk karşılaşmasına dair detaylar

Turnuvaya Upper Bracket'ın ikinci turundan başlayan Gambit Esports, ilk maçına forZe'yi yenen Guild Esports karşısında çıktı. Bu karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla ayrılan takım, temsilcimiz cNed'in oynadığı Acend ile karşı karşıya geldi. Ancak bu karşılaşmada sert bir kayaya çarpan Gambit Esports, istediği sonucu alamayarak yoluna Lower Bracket'tan devam etti.

Gambit Esports'un rakibi Team Liquid ise ilk tur maçında Natus Vincere'ye yenilerek direkt olarak Lower Bracket yolunu tuttu. Team Liquid, Lower Bracket'ta sırasıyla temsilcimiz Oxygen Esports'u ve forZe'yi yendikten sonra sıra Gambit Esports'a geldi.

Günün ikinci karşılaşmasına dair detaylar

G2 Esports da turnuvaya Upper Bracket ikinci turundan başlayan takımlar arasında yer aldı. G2 Esports, ilk karşılaşmasını temsilcimiz Oxygen Esports'a karşı oynadı ve temsilcimizi Lower Bracket'a yolladı. Bir sonraki turda ise bir diğer temsilcimiz SuperMassive Blaze ile karşılaşan G2 Esports, bu sefer ağır bir darbe aldı ve 2-0 yenilerek Lower Bracket yolunu tuttu.

Giants Gaming ise turnuvaya temsilcimiz Oxygen Esports'a yenilerek turnuvaya başladı. Lower Bracket'a düşen Giants Gaming, burada ilk maçını Natus Vincere'ye karşı oynadı ve seriden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Giants Gaming bir sonraki turda Guild Esports ile eşleşti. Dün oynanan Guild Esports - Giants Gaming karşılaşmasında ise kıran kırana mücadele ortaya kondu. Ancak seriden 2-1'lik skorla ayrılan taraf Giants Gaming oldu ve G2 Esports ile eşleşmeyi garantiledi.

VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 7 maçları bugün saat 18.00'de başlayacak.

Playerbros ekibi olarak turnuvada mücadele eden tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros