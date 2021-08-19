VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 6 maçları tamamlandı!

VALORANT Emea Challengers Playoff 6. günü dün oynanan maçlarla tamamlandı. Maçları hangi takımlar kazandı ve neler oldu? Tüm bu soruların hepsinin cevabı haberimizde!

Berlin'de düzenlenecek olan OFFLINE turnuva için son çıkış yolu buradan geçiyor. VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 6 maçları tamamlandı.

Dün oynanan maçlarda kıran kırana rekabetin doruklarda yaşandığını söylersek yanlış olmaz. Dün toplam 2 karşılaşma ve 5 harita oynandı. Bu karşılaşmalar ise şu şekildeydi:

Team Liquid x forZe (16.00)

Guild Esports x Giants Gaming (20.00)

VALORANT EMEA CHALLENGERS PLAYOFF 6. GÜNDE NELER OLDU?

İsterseniz haberimize günün ilk karşılaşmasıyla başlayalım. Günün ilk karşılaşması Team Liquid ve forZe arasında gerçekleşti. Neredeyse tüm VALORANT izleyicileri bu serinin 3. haritaya uzayacağını düşünse de sonuç izleyicilerin düşündüğü gibi olmadı. CS: GO'dan VALORANT'a geçişiyle oyunda büyük bir sansasyon yaratan ScreaM, maça resmen ağırlığını koyarak Team Liquid'in seriyi 2-0 kazanmasında büyük bir rol oynadı. Karşılaşmada toplam 2 harita oynandı. Bu haritalar ise sırasıyla Bind ve Breeze idi. Serinin ilk haritası Bind 13-7 gibi bir skorla biterken Breeze haritası ise biraz daha rekabetin doruklarda hissedildiği harita oldu. Breeze haritası ise 13-10'luk skorla Team Liquid lehine sonuçlandı. Lower Bracket'ta Gambit Esports'un rakibi ise böylelikle Team Liquid olmuş oldu.

Günün ikinci ayrıca son karşılaşması ise Guild Esports ve Giants Gaming arasında gerçekleşti. Bu seride resmen maç bir o tarafa bir bu tarafa kaydı. Günün iki karşılaşması arasında en çekişmeli geçen maçın bu olduğunu söylesek yalan olmaz herhalde. Bu karşılaşmada Split, Bind ve Ascent olmak üzere 3 harita oynandı. Bu serinin kazananı ise 2-1'lik skorla Giants Gaming oldu. Seriye 1-0 skorla önde başlayan Giants Gaming ilk haritayı 13-10 kazandı. Ancak ikinci haritaya geçildiğinde ise harita uzadıkça uzadı. Uzatmaların sonunda ise gülen taraf 17-15'lik skorla Guild Esports oldu. Serinin son haritası da uzatmalara şahit oldu. Ancak bu uzatmalar ikinci harita kadar uzun sürmedi. Son haritanın galibi 15-13'lük skorla Giants Gaming oldu. G2 Esports'un rakibi de böylece Giants Gaming olmuş oldu.

VALORANT EMEA Challengers Playoff maçları bugün de kaldığı yerden devam edecek!

Kaynak: Playerbros