VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 6 maçları başlıyor!

VALORANT EMEA Challengers Playoff 6. gününde maçların başlamasına son 1 saat!

Berlin'de düzenlenecek olan OFFLINE turnuva için son çıkış yolu buradan geçiyor. VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 6 maçları başlıyor.

Temsilcimiz cNed'in takımı Acend ve SuperMassive Blaze'in Berlin'e gidiş biletini almasıyla birlikte sıra Lower Bracket maçlarına geldi. Kıran kırana rekabet bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Bugün toplam 2 maç oynanırken kazananlar Gambit Esports'un ve G2 Esports'un rakibi olmak için savaşacaklar.

VALORANT EMA CHALLENGERS PLAYOFF 6. GÜN MAÇLARI

Team Liquid x forZe (18.00)

Guild Esports x Giants Gaming (20.00)

GÜNÜN İLK MAÇINI GERİYE SARALIM!

Turnuvanın başlangıcında Natus Vincere'ye kaybeden Team Liquid ilk turda Lower Bracket'e düştü. Team Liquid'in Lower Bracket'taki ilk rakibi ise temsilcimiz Oxygen Esports oldu. Team Liquid, Oxygen Esports'u 2-0 gibi üzücü bir üstünlükle yenerek bir Lower Bracket'taki yoluna devam etti.

forZe ise turnuvaya aynı Team Liquid gibi ilk turda Guild Esports'a yenilerek turnuvaya Lower Bracket yolunda devam edeceğini garantiledi. forZe'nin ilk tur Lower Bracket rakibi ise Fun Plus Phoenix oldu. Bu karşılaşmada forZe, Fun Plus Phoenix'i 2-1 yenerek Team Liquid'in rakibi olmayı garantiledi.

Team Liquid ve forZe bugün saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Bu maçın kazananı ise Acend'e yenilerek Lower Bracket'a düşen Gambit Esports'un rakibi olacak.

GÜNÜN İKİNCİ MAÇI ÖNCESİNDE NELER OLDU?

Guild Esports turnuvanın başlangıcında forZe'yi 2-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Guild Esports'un bir sonraki turdaki rakibi ise Gambit Esports oldu. Ancak Guild Esports, bu turda sağlam bir kayaya çarptı. Gambit Esports, bu turda Guild Esports'u 2-0 yenerek Guild'ı Lower Bracket'a itti. Guild Esports, Lower Bracket'ta rakibi temsilcimiz Fire Flux Esports ile karşılaştı. Guild Esports, bu karşılaşmayı 2-0 kazanarak temsilcimizi turnuvadan dışarı itti ve Lower Bracket'ta yoluna devam etmeyi başardı.

Giants Gaming ise turnuvanın başlangıcında temsilcimiz Oxygen Esports'a 2-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Giants Gaming'in Lower Bracket'a düşmesiyle rakibi Acend'e yenilen Natus Vincere oldu. Giants Gaming, favori olarak gösterilen Natus Vincere'yi 2-1 yenerek yoluna devam etti ve Guild Esports ile eşleşti.

Guild Esports ve Giants Gaming bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bu maçın kazananı ise temsilcimiz SuperMassive Blaze'e yenilen G2 Esports ile karşılaşacak.

Playerbros ekibi olarak bugün mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros