VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 5 maçları başlıyor!
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VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 5 maçları başlıyor!

VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 5 maçları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VALORANT EMEA Challengers Playoff 5. gününde SuperMassive Blaze sahneye çıkıyor.

Berlin'de düzenlenecek olan OFFLINE turnuvaya doğru yaklaşıyoruz. VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 5 maçları başlıyor.

12 Ağustos'ta başlayan EMEA Challengers Playofflarının 5. gününe gelindi. 5. güne gelinirken temsilcilerimizden sadece SuperMassive Blaze ayakta kalabildi. Diğer iki temsilcimiz Oxygen Esports ve Fire Flux Esports turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldı.

Bugünün karşılaşmalarında ise temsilcimiz SuperMassive Blaze yer alacak. İsterseniz günün karşılaşmalarına birlikte göz atalım:

  • Acend x Gambit Esports (18.00)
  • SuperMassive Blaze x G2 Esports (20.00)

SuperMassive Blaze'e ek olarak bir diğer temsilcimiz cNed'de bugün Gambit Esports'a karşı mücadele edecek. Lower Bracket maçları ise 2 gün sonra yani 18 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Lower Bracket maçları ise şu şekilde:

  • Team Liquid x forZe
  • Guild Esports x Giants Gaming

Playerbros ekibi olarak temsilcilerimiz SuperMassive Blaze ve cNed'e başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros

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