Valorant çöktü mü? Valorant sunucu durumu! Valorant 12 hata kodu!

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanmaya başlayan Valorant çöktü mü? Valorant sunucu durumu! Valorant 12 hata kodu! Valorant indir! Valorant sistem gereksinimleri!

Ücretsiz olması ile birlikte oyun severlerin dikkatini çekenValorant çöktü mü? Valorant sunucu durumu! Valorant 12 hata kodu! Valorant indir! Valorant sistem gereksinimleri!

VALORANT OYUNU

Valorant'a bugün gelen 2.00 yaması ile birlikte oyuna birçok yenilik eklenmişti. Bunların başında yeni ajan Yoru, yeni Battle Pass, rütbe sisteminde değişiklikler ve bazı ajanlara dengelemeler vardı.

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan oyun, çıkışı ile birlikte beklenenin çok üzerinde bir ilgi gördü. Hatta bu ilgi öylesine büyüktü ki, Valorant, yoğunluk sebebiyle çöktü. Yoğunluk sebebiyle yaşanan problem Türkiye'de hissedilmedi.