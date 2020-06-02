Valorant çıkış tarihi ne zaman, saat kaçta? Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak? Oyunseverin merakla beklediği Valorant ücretsiz sürümü ile 2 Haziran Salı günü oyunseverlerin erişimine açılıyor. Peki, Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak? Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar…

League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games, heyecanla beklenen FPS oyunu Valorant'ı yarın itibarıyla tüm oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Peki, Valorant oyununun ne zaman yayınlanacağı açıklandı. Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak? Valorant Türkiye'de ne zaman başlıyor?

VALORANT ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

VALORRiot Games, PC oyuncuları için ücretsiz olarak piyasaya süreceği 5v5 taktiksel nişancı oyununun çıkış tarihini ve saatlerini resmi olarak açıkladı. Geliştirici, kapalı beta süresince milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yeni oyununun ne zaman geleceğini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Heyecanla beklenen karakter tabanlı yeni taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, 2 Haziran 2020'de dünya çapındaki birçok bölgede ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşmaya başladı. Türkiye saati ile 08.00'da erişime açılacak olan oyunun kapalı beta sürümü 28 Mayıs'ta sonlanmıştı.

VALORANT HANGİ ÜLKEDE, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

1 Haziran ET 19.00, Japonya ve Asya-Pasifik

2 Haziran, TSİ 08.00, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika

2 Haziran, ET 08.00 , Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Güney Amerika

Riot Games, tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu Valorant nihayet tam sürüm olarak geliyor. Valorant, nisan ayında kapalı beta olarak sınırlı sayıda oyuncuya sunulmuştu ve oyun yakında tüm oyuncuların erişimine açılacak.