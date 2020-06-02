Valorant çıkış tarihi ne zaman, saat kaçta? Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Valorant çıkış tarihi ne zaman, saat kaçta? Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak?

Oyunseverin merakla beklediği Valorant ücretsiz sürümü ile 2 Haziran Salı günü oyunseverlerin erişimine açılıyor. Peki, Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak? Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar…

Valorant çıkış tarihi ne zaman, saat kaçta? Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak?
02.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:53

League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games, heyecanla beklenen FPS oyunu Valorant'ı yarın itibarıyla tüm oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Peki, Valorant oyununun ne zaman yayınlanacağı açıklandı. Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak? Valorant Türkiye'de ne zaman başlıyor?

VALORANT ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

VALORRiot Games, PC oyuncuları için ücretsiz olarak piyasaya süreceği 5v5 taktiksel nişancı oyununun çıkış tarihini ve saatlerini resmi olarak açıkladı. Geliştirici, kapalı beta süresince milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yeni oyununun ne zaman geleceğini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Heyecanla beklenen karakter tabanlı yeni taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, 2 Haziran 2020'de dünya çapındaki birçok bölgede ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşmaya başladı. Türkiye saati ile 08.00'da erişime açılacak olan oyunun kapalı beta sürümü 28 Mayıs'ta sonlanmıştı.

VALORANT HANGİ ÜLKEDE, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

1 Haziran ET 19.00, Japonya ve Asya-Pasifik

2 Haziran, TSİ 08.00, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika

2 Haziran, ET 08.00 , Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Güney Amerika

Riot Games, tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu Valorant nihayet tam sürüm olarak geliyor. Valorant, nisan ayında kapalı beta olarak sınırlı sayıda oyuncuya sunulmuştu ve oyun yakında tüm oyuncuların erişimine açılacak.

İlgili Haberler

Valorant nedir, sistem gereksinimleri nelerdir? Valorant Türkçe olacak mı? Kapalı betaya oyuncular nasıl katılacak? Kapalı betaya nasıl kayıt olunur?
Valorant nedir, sistem gereksinimleri nelerdir? Valorant Türkçe olacak mı? Kapalı betaya oyuncular nasıl katılacak? Kapalı betaya nasıl kayıt olunur?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Haber
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Edibe Şahin Meral Akşener Hasan Polatkan Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Ersin Korkut Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Valorant çıkış tarihi ne zaman, saat kaçta? Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 08:53:53. #1.15#
title