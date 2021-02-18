Valorant Champions Tour Yeni İş Ortakları Buldu!
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Valorant Champions Tour Yeni İş Ortakları Buldu!

18.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:42
Valorant Champions Tour Yeni İş Ortakları Buldu!

Riot Games, Valorant için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken bu sefer de

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://esportimes.com/tr/valorant-champions-tour-2021-resmen-basliyor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champions Tour turnuvası için yeni ortaklar bulduğunu açıkladı. Freaks 4U Gaming ve SPORTFIVE; Avrupa, CIS ve Türkiye'deki Champions Tour'un yeni partnerleri oldu. İtalyalı Valorant hayranları için de ProGaming Italia ile Riot Games ortak oldu.

Riot Games'in Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinin Valorant esporunun başındaki Daniel Ringland, ortaklık anlaşmaları için açıklamalar yaptı.

Freaks 4U Gaming

Alman pazarlama ajansı Freaks 4U Gaming, turnuvanın organizasyon ve yayın ekibine katıldı. 2021 rekabetçi sezonunda Avrupa, Türkiye ve CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgelerinde Riot'un ortağı olarak karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra Freaks 4U Gaming ile Riot Games'in ilk ortaklığı sadece bu değil. İkili, daha öncesinde Alman pazarında League of Legends için de ortaklardı. Bunun dışında firma, bahsettiğimiz bölgelerdeki yayınların yapımcısı olmanın yanı sıra turnuvaları Almanca ve Fransızca da sunacak.

SPORTFIVE

Ayrıca spor ve eğlence piyasasında olan SPORTFIVE da artık Valorant'ın partnerlerinden biri. Yine aynı bölgelerdeki Champions Tour'daki Challengers, Challenger Finals ve Last Chance Qualifiers aşamalarında pazarlama ortağı olarak yer alacak.

SPORTFIVE'ın küresel espor direktörü Thomas Ottl da ortaklık hakkında şu sözleri söyledi.

ProGaming Italia

Bu iki firmanın yanı sıra Riot Games, ProGaming Italia ile de yenir bir ortaklık kurdu. Valorant'ın İtalya'da gelişimi için İtalyanca içeriklerin hakları firmada olacak. Ayrıca diğer ülkelerdeki turnuvaları da İtalyanca olarak sunabilecekler.

Bunun dışında ProGaming Italia ile Freaks 4U Gaming de kendi aralarında bir ortaklık kurdu. Agent's Range adında bir platform kuracak olan ikili, İtalyan Valorant hayranlarına haberler ve içerikler sağlayacak. Ayrıca platformun önümüzdeki ay çıkış yapacak.

Riot Games İtalya'nın marka müdürü Carlo Barone de bu ortaklıklar hakkında açıklamalar yaptı.

Valorant Champions Tour Yeni İş Ortakları Buldu!
Valorant Champions Tour Yeni İş Ortakları Buldu!
Valorant Champions Tour Yeni İş Ortakları Buldu!

Kaynak: ESporTimes

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