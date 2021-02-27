Valorant Champions Tour Challengers 2 Play-off mücadelesi başlıyor

Dün oynanan karşılaşmalar ile Valorant Champions Tour Challengers 2 elemeleri bitti ve Play-off mücadelelerine geçildi. 23 Şubat Salı günü ön elemelerle başlayan heyecan verici turnuvada, bugün itibariyle Play-off aşamalarına gelindi. Takımlar artık kendilerini Avrupa sahnesinde kanıtlamak adına, Masters turnuvasına katılmak için mücadele edecekler.

Kıyasıya rekabetin hiç bitmediği, izleyicilerin heyecanının azalmadığı turnuvada Play-in karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:

No Org Found |2 – 0| Thunderbolts Gaming

Designated |0 – 2| RARE Esports

Elektronik Denetleme Sistemi |0 – 2| OtherSide Esports

Zero Zone |0 – 2| Istanbul Wildcats

Mücadelenin doruklarına ulaşacağımız Play-off karşılaşmalarının programı ise şu şekilde:

27 Şubat | 17.00 | Cyber Skull Esports vs. No Org Found

27 Şubat | 20.00 | BBL Esports vs. RARE Esports

28 Şubat | 17.00 | Futbolist vs. OtherSide Esports

28 Şubat | 20.00 | Oxygen Esports vs. Istanbul Wildcats

Karşılaşmaları canlı anlatım ile takip etmek isterseniz tıklayarak yayınlara ulaşabilirsiniz. Karşılaşma sonuçlarına da ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros