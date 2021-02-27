Valorant Champions Tour Challengers 2 Play-off mücadelesi başlıyor
Valorant Champions Tour Türkiye (valesports_tr), Challengers 2 Play-off karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Dün oynanan karşılaşmalar ile Valorant Champions Tour Challengers 2 elemeleri bitti ve Play-off mücadelelerine geçildi. 23 Şubat Salı günü ön elemelerle başlayan heyecan verici turnuvada, bugün itibariyle Play-off aşamalarına gelindi. Takımlar artık kendilerini Avrupa sahnesinde kanıtlamak adına, Masters turnuvasına katılmak için mücadele edecekler.
Kıyasıya rekabetin hiç bitmediği, izleyicilerin heyecanının azalmadığı turnuvada Play-in karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:
Mücadelenin doruklarına ulaşacağımız Play-off karşılaşmalarının programı ise şu şekilde:
Karşılaşmaları canlı anlatım ile takip etmek isterseniz tıklayarak yayınlara ulaşabilirsiniz. Karşılaşma sonuçlarına da ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros