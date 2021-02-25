Valorant Challengers formatına dair bilmen gerekenler
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Valorant Challengers formatına dair bilmen gerekenler

25.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:19
Valorant Challengers formatına dair bilmen gerekenler

Turnuvayı çok sevdin ama işleyişini anlamadın mı? Bu yazımız tam da senin için!

Valorant Champions Tour Challengers turnuvasının formatını pek çok kişi anlamakta zorlandı. Uzun bir turnuva olması ve çok fazla eleme turu olması gerçekten turnuvayı karmaşık kılıyordu. Valorant Champions Tour soru işaretlerinin giderilmesi adına, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bizler de bu paylaşımdan yola çıkarak sizlere açıklamak istedik.

Turnuva toplam 3 haftadan oluşuyor.

Turnuvaya katılmak için her hafta ayrı olmak üzere ön elemeler bulunuyor.

hafta ön elemeleri geçen ekip ana turnuva elemelerine katılıyor.

Ana turnuva elemelerinde başarılı olan 4 takım 2. hafta Playoff'lara katılmaya hak kazanıyor.

hafta ana turnuvaya katılmak için tekrar ön eleme oynanıyor.

Ön elemeyi geçen takımlar ana turnuva elemelerine katılıyor.

Ana turnuva elemelerinde başarı sağlayan 4 takım, 1. haftadan gelen 4 takımla karşılaşıyor.

Bu karşılaşmalardan galip çıkan 4 takım Masters turnuvasına katılım hakkı kazanıyor.

Mağlup olan 4 takım ise 3. hafta Playoff'larda mücadelesine devam ediyor.

hafta yine ön eleme maçları oynanıyor.

Ön elemeleri geçen takımlar, ana turnuva elemelerinde oynama şansı buluyor.

Ana turnuva elemelerinin sonunda sona yine 4 takım kalıyor.

Bu 4 takım, 2. hafta Playoff'larda mağlup olan 4 takımla karşılaşıyor.

Galip gelen 4 takımla birlikte, 2. haftada belirlenen 4 takım yani toplam 8 takım Masters turnuvasına direkt katılım sağlayabiliyor.

Masters'a katılacak 8 takımın belirlenmesinin ardından, Challengers sona eriyor ve Masters başlıyor.

Challengers turnuvasının formatını olabildiğince basite indirgeyip sizlere anlatmaya çalıştık. Umarız kafanızdaki soru işaretlerine cevap olabilmişizdir. Karmaşıklığı çözdüğümüzü düşünürsek, artık turnuvanın keyfini çıkarma vakti!

Kaynak: Playerbros

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