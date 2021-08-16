VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında ilk haftanın MVP oylamasında 3 Türk!

Sosyal medyadaki anketleri hep Türk oyuncular kazanıyordu. Peki oylamadaki üç oyuncu da Türk ise?

VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında Upper Bracket Yarı Final'inde temsilcimiz Supermassive Blaze, G2 Esports'u 2-0 skor ile devirerek Upper Final aşamasına ulaştı.

Bünyesinde yurtdışında oynayan oyuncumuz cNed'i barındıran Acend takımı da bugün Gambit Esports ile çıktığı Upper Bracket Yarı Final'inde rakibini 2-1 skor ile geçmeyi başarmıştı.

Twitter'da VALORANT Champions Tour EU(Avrupa) hesabı, VALORANT Challengers EMEA Playoff'larının ilk haftasındaki en değerli oyuncuyu seçmek üzere bir anket . Ankette yer alan üç oyuncunun tamamının da Türk olması biz espor severlerin göğsünü kabarttı.

VALORANT Avrupa hesabı paylaştığı gönderinin altına "Ankette 3 Türk oyuncu var, ŞİMDİ NE OLACAK?!" yazarak esprili bir şekilde Türk'lerin sosyal medyadaki gücüne değindi.

Temsilcimiz Supermassive Blaze ve Acend takımını kutluyoruz! Bu iki takım da Yarı Final'den yükselerek Upper Bracket Final'inde karşılaşacaklar. Karşılaşma 20 Ağustos Cuma günü saat 20: 00'da oynanacak.

Kaynak: Playerbros