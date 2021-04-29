Valorant Challengers EMEA Playoff'ları ateşli geçecek!

EMEA Playoff'larında neler yaşandı gelin birlikte göz atalım.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Valorant Challengers EMEA Playoff'ları ülkemiz esporu adına bir dönüm noktası oldu.

Bu playofflara ise ülkemizden 3 temsilci katıldı. Bu takımlar sırasıyla BBL Esports, Futbolist ve Oxygen Esports oldu. Ancak temsilcilerimizin oynadığı maçlar ise espor severleri pek de tatmin etmedi.

Valorant Challengers EMEA Playoff'ları başlıyor!

Turnuvanın ilk maçı FPX - Gambit arasında gerçekleşti. Seçilen haritalar sırasıyla Icebox ve Split oldu. Icebox haritasının saldıranlar tarafına 8-4 geride giren FPX, ikinci bölümde mükemmel bir geri dönüş yaparak 13-11 galip geldi. Split haritasında da FPX saldıranlar tarafını etkili oynayan taraf oldu ve 13-9 galip gelerek seriyi 2-0 bitirdi.

Turnuvanın bir diğer maçı ise temsilcimiz BBL Esports - Team Liquid arasında oynandı. Maçın ilk haritası Haven olarak belirlendi. BBL Esports bu haritayı ağır bir fark atarak 13-6 kazandı. Maçın kahramanı ise 33 öldürme skoruyla Batuhan "russ" Malgaç oldu. İkinci harita Ascent'i kazanan Team Liquid, maçı üçüncü haritaya taşıdı. Üçüncü harita Bind'ı da kaybeden BBL, maçı 2-1 kaybederek Lower Bracket' düştü.

İkinci güne geldiğimizde ise bir diğer temsilcimiz Oxygen Esports - Fnatic maçı oyanandı. Bu maçta da üzülerek belirtmek istiyoruz ki Fnatic, temsilcimiz üzerinde büyük bir baskı kurarak maçı 2-0 kazandı. Böylelikle ikinci temsilcimiz de Lower Bracket'a düşmüş oldu.

İkinci günün ikinci maçında ise son temsilcimiz Futbolist - Guild karşılaşması oynandı. Aynı şekilde bu maçta da Guild oyuncusu Leo, Futbolist üzerinde büyük bir baskı kurarak maçta adından sıkça söz ettirdi. Futbolist maçları sırasıyla 13-6 ve 13-9 kaybederek Lower Bracket'a düştü.

Tüm Türk takımlarının Lower Bracket'a düşmesiyle espor severler büyük bir üzüntü duydular. Bunun yanı sıra takımları eleştiren taraftarlar bazen çok ileri gitseler de organizasyonlar morallerini yüksek tutmaya çalıştılar. Çünkü sırada Lower Bracket maçları vardı ve temsilcilerimiz buradan devam edip İzlanda bileti alabilirlerdi.

Sıra Lower Bracket maçlarına geldi çattı. İlk Lower Bracket'a düşen takımımız BBL Esports - Gambit ile eşleşti. Temsilcimiz ne yazık ki bu seriyi de 2-0 kaybederek İzlanda'ya gitme hakkını kaybetti. Turnuvadan elenen BBL Esports büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak organizasyon diğer Türk takımlarını desteklemekten geri kalmadı.

Ve son Lower Bracket maçına gelindi. İki temsilcimiz de birbirleriyle karşılaşmak zorunda kaldı. Günün karşılaşması bir Türk Derbisi'idi. Oxygen Esports - Futbolist maçından gülerek ayrılan taraf 2-0'lık galibiyetle Oxygen Esports oldu ve Lower Bracket Round 2'ye kalma hakkını elde etti.

Günün maçlarına saatler kala!

Round 2 maçları ise bugün akşam saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmalar sırasıyla FPX - Liquid ve Fnatic - Guild arasında olacak. İlk maçın kaybedeni Gambit ile oynarken ikinci maçın kaybedeni ise temislcimiz Oxygen Esports ile oynayacak. Kaybeden takımların maçları ise bir gün sonra yani yarın saat 18.00'de başlayacak.

Turnuvanın yayınını Valorant Esports TR Twitch kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Yayına hızlıca gitmek için buraya tıklamanız yeterli.

Temsilcimiz Oxygen Esports'a şimdiden başarılar diliyoruz, vurduğunuz HS olsun!

Kaynak: Playerbros