VALORANT Challengers Aşama 3 EMEA Playoff'larında 8. gün maçları başlıyor!

VCT EMEA Playoff'larında 8. gün maçları başlıyor, SuperMassive Blaze cNed'in takımı Acend'e karşı!

VALORANT Challengers Aşama 3 EMEA Playoff'larında 8. gün maçları başlıyor, Berlin'deki büyük finale giden takımlar belli oldu ancak EMEA şampiyonu hala belirlenmedi. Upper ve Lower Bracket turlarının iki karşılaşması da bugün oynanacak.

GAMBIT ESPORTS X G2 ESPORTS

Kaybedenler grubunda ise Team Liquid'i yenen Gambit Esports ve Vodafone Giants'ı yenen G2 Esports karşılaşıyor olacak.Gambit ve G2 Esports serisinin kazananı yarın SBM ve Acend serisinin kaybedeniile oynayacak.

MAÇ SAATİ

20 Ağustos saat 18.00

SUPERMASSIVE BLAZE X ACEND

Kazananlar turu maçında temsilcimiz SuperMassive Blaze'in rakibi yine bir diğer temsilcimiz cNed'in takımı Acend olacak. Bu serinin kazananı EMEA playoff'larında direkt olarak finale yerleşmiş olacak.

Maç Saati

ilk seriden hemen sonra

Kaynak: Playerbros