VALORANT Challengers 3. Hafta'nın en iyi hareketleri!

VALORANT Challengers 3.haftanın en iyi hareketleri, VALORANT Champions Tour Türkiye resmi sosyal medya hesabı tarafından bir gönderi ile paylaşıldı. Dolu dolu geçen ve VALORANT'a doyduğumuz bir haftayı geride bıraktıktan sonra üçüncü haftanın en iyi hareketleri de gecikmeden geldi! Aşağıda ki gönderi üzerinden bu haftanın en iyi hareketlerine göz atabilirsiniz.

First Strike ile Espor'a hızlı ve güçlü bir adım atan VALORANT yeni resmi turnuvası ile oyuncuların ve seyircilerin dikkatini çekmiş durumda. Turnuvada başarılı birçok takımın mücadele etmesi de seyirciyi ve rekabeti üst seviyelere taşıyor diyebiliriz.

Kaynak: Playerbros