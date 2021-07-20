VALORANT Challengers 3. Aşama 2. Elemelerine dair detaylar sizlerle!
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VALORANT Challengers 3. Aşama 2. Elemelerine dair detaylar sizlerle!

VALORANT Challengers 3. Aşama 2. Elemelerine dair detaylar sizlerle!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Elemelere dair detayları sizler için derledik!

Herkesin başlamasını iple çektiği VALORANT Challengers 3. Aşama 2. Elemelerine dair detaylar sizlere.

VCT 3. Aşama 2. Elemeleri bugün başlıyor. Tüm takımlar Masters Berlin'deki 3. Aşama'nın Ana Etkinliğine katılmak için birbirleriyle yarışacaklar. 4 gün boyunca birbirinden farklı yayıncı maçları kendi Twitch kanalları üzerinden yayınlayacak. Ülkemizdeki yayıncılara göz attığımızda ise tüm VALORANT oynayanların sevdiği isimler yer alıyor. Yayınlara dair detaylar ise şu şekilde:

20-21-22-23 Temmuz

  • Root
  • Vlad
  • Karahan
24 Temmuz
  • VALORANT_Esports_TR (17.00)

Yukarıda belirttiğimiz yayıncılara ek olarak tüm profesyonel oyuncular eğer isterlerse kendileri de yayın açıp maçları kendi kanalları üzerinden yayınlayabilecek. 24 Temmuz saat 17.00'de ise final maçları ana kanal üzerinden yayınlanacak.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros

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