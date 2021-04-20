Valorant Challengers 2. Aşama 2. Hafta MVP'si 'aimDLL' seçildi!

Haftanıın en değerli oyuncusu BBL Esports'dan 'aimDLL' seçildi

Valorant Challengers 2. Aşama 2.Hafta'nın sonlanmasıyla birlikte izleyicilerin oylarıyla belirlenen haftanın en iyi oyuncusu ödülünü BBL Esports'dan Hüseyin 'aimDLL' Kabişteke kazandı. BBL Esports'un önce Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet, ardından Otherside Esports ve Anatolia Esports zaferlerinde takımının en iyi performans gösteren oyuncusuydu.

için son şans olan Valorant Challengers'dan birinci olarak çıkan BBL Esports, EMEA Challengers Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. İlk maçında 23 Nisan Cuma günü saat 21: 00'da Team Liquid karşısına çıkacak temsilcimize başarılar diliyor, 'aimDLL'den de değerli performansı devam ettirmesini umuyoruz.

Kaynak: Playerbros