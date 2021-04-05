VALORANT Challenger Türkiye 2. Aşama 1. Hafta Ana Etkinlik takvimi paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
VCT 2. Aşamanın ilk haftası için ana etkinlik takvimi karşınızda!
VALORANT Challenger Türkiye 2. Aşama 1. Hafta ana etkinlik takvimi paylaşıldı. İkinci aşamada mücadele edecek takımların belirlenmesi ile yayın takvimi de Riot tarafından sosyal medyadan duyuruldu!
2. Aşamada mücadele edecek takımlar ise şöyle:
Futbolist
Oxygen Esports
Kafalar Esports
1907 Fenerbahçe Espor
BBL Esports
More Esports
OtherSide Esports
Anatolia Esports
Turnuvaların sunucu kadrosunda ise ilk aşamadan aşina olduğumuz isimler yine yer alıyor!
1.Hafta, eleme maçları ile 6-7 Nisan saat 17.30'da başlayacak ve turları da 8-9 Nisan'da devam edecek. Bu inanılmaz mücadeleyi kaçırmamak için kanalını takipte kalabilirsiniz!
Kaynak: Playerbros