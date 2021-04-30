VALORANT Challenger EMEA Playoff'larında Oxygen Esports'un maçı başlıyor!

Temsilcimiz Oxygen Esports'un (Oxg_EsportsTR) maçı başlıyor! #OXGHELAL

VALORANT Challenger EMEA Playoff'larında Türk espor oraganizasyonlarından Oxygen Esports'un maçı başlıyor. VCT Türkiye sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile bugünün yayın ve maç programını tüm seyircilere sundu. Oxygen Esports saat 18.00'de Guild Esports ile karşılaşacak!

Geçtiğimiz günlerde playoff'ların ilk serileri oynandı ve temsilcimiz BBL Esports iki yenilgi alarak maalesef turnuvaya veda etti. Kaybedenler serisinde iki Türk takımın birbiri ile erkenden eşleşmesi de birinin eleneceği anlamına geliyordu. Oynanan maçın galibi Oxygen Esports oldu ve Futbolist playoff'lara veda etti. EMEA playoff'larında tek kalan temsilcimiz Oxygen Esports ise İzlanda macerasına devam etmek için Guild Esports'u yenmek zorunda.

olarak temsilcimiz Oxygen Esports'a başarılar diliyor ve tüm gücümüzle destekliyoruz!

Kaynak: Playerbros