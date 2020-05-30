Valorant Beta Günlük Oyuncu Sayısı Ortaya Çıktı Son zamanların popüler oyunu Valorant'ın kapalı betadaki günlük oyuncu sayısı açıklandı. Valorant'ın günlük oyuncu sayıları dikkat çekiyor.

Son zamanların popüler oyunu Valorant'ın kapalı betadaki günlük oyuncu sayısı açıklandı. Valorant'ın günlük oyuncu sayıları dikkat çekiyor.

Riot Games tarafından geliştirilen Valorant, son aylarda oldukça popüler olmuştu. Beta sürümünü Twitch'te yayın izleyenlere dağıtan Riot Games, bu sürecin Koronavirüs ile kesişmesi nedeniyle birçok oyuncuya ev sahipliği yaptı. Milyonlarca oyuncunun ilgisini çeken Valorant, Twitch'te izlenme olarak zirvelere yerleşmişti.

Valorant Günlük 3 Milyon Oyuncuya Ulaştı!

Tabi bu süreçte Valorant'ın rakibi olan CS: GO da popülerliğini artırmıştı. Hatta geçtiğimiz ay anlık oyuncu sayısındaki rekoru kıran CS: GO, Valorant'ın en büyük rakibi. Ancak Valorant, yenilikçi tasarımı ile dikkatleri biraz daha üzerine çekti. Bu süreçte oldukça fazla kişi tarafından beğenilen oyun Riot'un açıklamalarına göre günde yaklaşık 3 Milyon oyuncuya ev sahipliği yapıyordu.

Beta sürümünde olan bir oyun için 3 Milyon oyuncu gerçekten büyük bir rakam. Tıpkı PUBG gibi ilk çıktığı andan bu yana dikkat çeken oyun olan Valorant, dün Beta sürümünü sonlandırdı. Riot bu süreçte hesapları sıfırlayıp, yeni ajanını ve yeni haritasını oyuna ekleyecek. 2 Haziran'da tam sürümü ile karşımıza çıkacak olan Valorant, tam sürümünde daha stabil bir oynanış sunacak. Tabi oyuncu sayısı nasıl olacak merak konusu.