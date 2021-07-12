VALORANT Atış Serbest'in ikinci dönem kazananları belli oldu!

Atış Serbest'in ikinci dönem kazananları belli oldu!

VALORANT'ın görev ve ödül platformu olarak bildiğimiz Atış Serbest'in ikinci dönem kazananları belli oldu. Birbirinden güzel hareketleri ile ikinci dönemin kazananları VALORANT resmi hesapları üzerinden paylaşıldı.

Atış Serbest Nedir?

Atış Serbest, oyuncuların kendi VALORANT deneyimleri üzerinden ödüller kazanabileceği, kendilerine uygun görevlere katılıp şansını deneyebileceği yeni bir platform. VALORANT'ın her koşula elverişli dünyasında şansını denemek için en uygun görevi seç, zirveye yerleş!

Bu dönem VALORANT oyuncularına tam iki adet görev verildi. Bunlardan ilki En iyi Sheriff oyunları yani Kasabanın Sheriff'i ve VALORANT'ta yaşanılan eğlenceli anlar yani özgün içerik yarışması No Context VALORANT görevleriydi.

Görev 1: Kasabanın Sheriff'i

Kategori: En iyi Sheriff Yarışması

Ödül: 1. 7500 VP 2. 5000 VP 3. 2500 VP

1. Happy

2. efewonga

3. 2xCIV

Görev 2: No context

Kategori: Özgün İçerik yarışması

Ödül: 1. 7500 VP 2. 5000 VP 3. 2500 VP

1. death by toxic

2. Twitch OneMYY

3. FF reallen

Kaynak: Playerbros