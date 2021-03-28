Valorant, Ascent haritasında Sova Dronu ile A bölgesini yüksekten görme taktiği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Valorant, Ascent haritasında Sova Dronu ile A bölgesini yüksekten görme taktiği

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Valorant, Ascent haritasında Sova Dronu ile A bölgesini yüksekten görme taktiği

Ascent haritasında Sova Dronu ile A bölgesini yüksekten görme taktiği!

Valorant oyuncusu, duvarın üzerinden uçarak Sova'nın drone'uyla A bölgesini görmenin bir yolunu keşfetti. Oyuncu, drone'u pozisyona nasıl getireceğini açıklayan kısa bir klip yükledi.

Dronu doğru bir şekilde hareket ettirmeli ve doğrudan A ana girişine yakın taş duvarın üzerinden uçurmalıdır. Doğru yapılırsa, drone gökyüzüne yükseğe uçabiliyor ve A bölgesini tam yukardan görebiliyor.

Sova'nın dronu, yer seviyesinde konuşlandırılırsa genellikle havaya yalnızca kısa bir mesafe gidebiliyor. Ancak, onu daha yüksek nesnelerin üzerinde kullanmak, gökyüzüne yükselmeye devam etmesini sağlıyor ve yeni açılar için fırsatlar yaratıyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Valorant, Ascent haritasında Sova Dronu ile A bölgesini yüksekten görme taktiği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 10:28:34. #1.16#
title