Valorant, Ascent haritasında Sova Dronu ile A bölgesini yüksekten görme taktiği

Ascent haritasında Sova Dronu ile A bölgesini yüksekten görme taktiği!

Valorant oyuncusu, duvarın üzerinden uçarak Sova'nın drone'uyla A bölgesini görmenin bir yolunu keşfetti. Oyuncu, drone'u pozisyona nasıl getireceğini açıklayan kısa bir klip yükledi.

Dronu doğru bir şekilde hareket ettirmeli ve doğrudan A ana girişine yakın taş duvarın üzerinden uçurmalıdır. Doğru yapılırsa, drone gökyüzüne yükseğe uçabiliyor ve A bölgesini tam yukardan görebiliyor.

Sova'nın dronu, yer seviyesinde konuşlandırılırsa genellikle havaya yalnızca kısa bir mesafe gidebiliyor. Ancak, onu daha yüksek nesnelerin üzerinde kullanmak, gökyüzüne yükselmeye devam etmesini sağlıyor ve yeni açılar için fırsatlar yaratıyor.

Kaynak: Playerbros