VALORANT AFK Oyuncular için Yeni Ceza Uygulamaları

Riot Games'in geliştirdiği Valorant, sadece bir maçta 10 oyuncuyu bir araya getiren rekabetçi bir oyundur.

Çok geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Valorant, bu kalabalıklığa ve oyunculara bağlı olarak bazı sorunlarla başa çıkmak zorunda kalıyor. Bu oyuncu kaynaklı sorunların en önemlisi de maçın seyrini değiştirebilecek olan AFK kalan oyuncular tarafından oluşmaktadır. Valorant geliştiricilerinin de uzun zamandır farkında olduğu AFK oyuncuların oluşturduğu bu durum, sonunda 2.04 yaması ile büyük ölçüde düzeltilecek.

Her oyuncunun başına gelebilecek olan teknik aksaklıklardan dolayı oluşan kesintiler sebebiyle herhangi bir ceza alma durumu, söz konusu olmayacak. Bu ceza uygulamaları genellikle sürekli tekrar ederek Valorant topluluğundaki diğer oyuncuları olumsuz etkileyen oyuncular için gerçekleşecek. Sırasıyla uygulanacak cezalar liste şeklinde aşağıda verilmiştir.

Uyarı

AFK kalınan oyundan XP kazanmamak (AFK olarak XP kasanlar artık çok bekler!)

Oyun öncesinde AFK kalanların kademe puanını az miktarda düşürmek

Valorant oyun içinde AFK kalındığında kademe puanını düşürmek (2.03 Yaması)

Giderek artan sıra kısıtlamaları

Dereceli oyunlardan men edilmek

VALORANT'tan uzaklaştırılmak (bu, AFK kalmakta çok ısrarcı olursanız uygulanacak bir ceza)

Sohbet Cezası

Büyük ölçüde oyun içinde rahatsız eden sıkıntılara çözüm bulunacak olan Valorant 2.04 yaması ile üzerine çalışılan bir diğer konu da sesli sohbeti ve yazılı sohbeti kötü kullanan oyuncular hakkında olacak.

Diğer oyuncuları rahatsız edici biçimde sürekli konuşan " Toxic " oyuncular için sırasıyla uygulanacak ceza basamakları ise şu şekilde olacak:

Uyarı

Sohbetten uzaklaştırılmak

Sohbetten uzun süreli uzaklaştırılmak

Dereceli sıradan uzaklaştırılmak

Oyundan uzaklaştırılmak

Oyundan uzun süreli uzaklaştırılmak

Ayrıca bütün bu ceza işlemi uygulanmış oyuncuları daha önce maçlarında raporlayan oyunculara bir geri bildirim de gidecek. Bu geri bildirim sayesinde olumsuz olarak etkilenmiş oyuncular en azından daha rahat bir şekilde oyun deneyimini sürdürebilecek. Çünkü gerçekten Valorant oyununda her maçta bu şekilde AFK kalabilecek ve " Toxic " oyuncular ile karşılaşma düşüncesi insanı oyundan soğutabiliyor. Bu güncelleme ise Valorant 2.05 Yaması ile karşımıza çıkacak.

Valorant geliştiricileri, olumsuz sosyal davranış düzenlemelerinin yanında daha pozitif bir oyun ortamı oluşturmak için de geliştirmeler uygulamak üzerine çalıştıklarını belirttiler.

Geliştiricilerin bu şekilde çalışmalarını görmek ve bunların gerçekten işe yarayacağını düşünmek oyun sektöründe zirveye çıkan Valorant için umut vaad eden gelişmeler olmaktadır. Bir oyuncunun AFK kalmasının bile bütün maçı etkilediğini düşününce umuyoruz ki gerekli güncelleme ile bu durum düzelir. Aynı şekilde oyun motivasyonunu zedeleyen olumsuz oyuncular gerekli sohbet cezalarıyla ortadan kalkar. Daha fazla Valorant haberi için aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.

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Kaynak: ESporTimes