Valorant'a yeni sohbet özelliğine kavuşuyor!

Valorant'a gelen 4.01 güncellemesi ile artık oyuncular görmek istemediği kelimeleri filtreleyebilecek ve filtrelediğiniz kelime sohbetinizden engellenecek.

Temel olarak, sohbette kaçınmak istediğiniz hakaretleri ve toksik kelimeleri otomatik olarak filtreleyerek Valorant sohbetinizi daha ılımlı hale getirebilirsiniz. Bu sadece kendi sohbetinizde belirli kelime anahtarlarından kaçınmanıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda geliştirici Riot'un kullanıcıların en çok sansürlediği dili bir araya getirerek kendi listesini geliştirmesine de yardım edecektir.

Riot, "Sohbeti bölgeler arasında karşılaştırarak ve kendi kötü kelime tespitlerimizi iyileştirmek için topladığımız verileri kullanarak sohbeti daha az toksik hale getirmek" için oyuncu sessiz kelime listelerini kullanmayı planlıyor. Ancak yasakladığınız kelimenin farklı varyasyonlarını ve bazı harflerinin değiştirilmiş halini de yasaklamanız gerekecektir.

VALORANT KELİME FİLTRELEME

Engellenmiş Kelimeler listesi, ayarlar sekmesinden ulaşabileceğiniz ve oyunda görmekten hoşlanmadığınız kelimeleri/sözleri yazabileceğiniz yeni bir özellik.

Bazı oyuncuların otomatik kötü söz tespit sistemimizden daha akıllı olduğunu ve devamlı olarak sohbet ekranında görmek istemediğimiz kelimeleri yazmanın farklı yollarını bulduklarını kabul ediyoruz. Bu yüzden tespit performansını iyileştirmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var!

Örneğin: "Riot" kötü bir kelimeymiş diyelim (düşüncesi bile hoş değil). Tespit sistemimiz "Riot" kelimesini engellenecek ve kullananın ceza almasına sebep olacak bir kelime olarak yakalayabilir. Fakat Riot kelimesi R!ot, R!0t, Ri0t gibi farklı şekillerde yazıldığında sistemimize yakalanmayabilir.

Ayrıca hayır, League of Legends'ı sohbette engelli kelime yapamazsınız.

Sizin hazırladığınız listeleri inceleyip karşılaştırarak tüm bölgelerde sohbetteki rahatsız edici davranışları azaltmak için kullanacağız. Ayrıca, topladığımız verileri kullanarak kötü kelimeleri tespit etme sistemlerimizi geliştireceğiz. Yardımcı olmak isteyen herkese teşekkürler. Gelin, VALORANT'ı herkes için daha güzel bir yer haline getirelim!

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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