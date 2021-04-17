VALORANT'a Sor'un yeni bölümü yayınlandı

VALORANT Champions Tour 2021: Stage 2 Masters - Reykjavík'deki bölgelere özel kontenjan neye göre belirleniyor?

VALORANT geliştiricilerinin, oyuncuların sorularına yanıt verdiği makale serisinin yeni bölümü yayınlandı. Sorular genellikle önümüzdeki 24 Nisan'da başlayacak olan VALORANT Champions Tour 2021: Stage 2 Masters - Reykjavík turnuvasıyla ilgili oldu.

Masters Reykjavik'teki bölgelere özel kontenjanları neye göre belirlediğinizi açıklamanız mümkün mü?

2020'deki en büyük hedeflerimizden biri uluslararası etkinlikleri mümkün olduğunca çabuk başlatmaktı. League of Legends'ın Sezon Ortası Turnuvası için planlamalar yapılırken o etkinliğin altyapısını kullanarak 10 takımlık, uluslararası VALORANT LAN turnuvasını düşündüğümüzden çok daha erken şekilde düzenleme fırsatı elde ettik. Böyle bir takım sınırlamasına sahip olduğumuz için önceliğimiz yedi VALORANT bölgesinin tamamının ilk küresel etkinlikte temsil edildiğini temin etmekti.

Hal böyle olunca, kalan üç yer için de çok zor kararlar vermemiz gerekti. Karar vermeye çalışırken tüm bölgelerin oyuncularına, izlenme oranına, espor altyapısına ve bölgesel VCT turnuvalarındaki takım katılımına baktık. Tüm bu kriterleri göz önünde bulundurunca EMEA, Kuzey Amerika ve Brezilya ciddi anlamda ön plana çıktı. En nihayetinde bu bölgelere ek yer tanıyarak ilk uluslararası etkinlikte mümkün olduğunca bölge çeşitliliği sağlamayı amaçladık. Böylece çok daha heyecan verici bir turnuva olacağını düşünüyoruz. Fakat Reykjavik'ten aldığımız dersler ışığında ileride yer dağılımlarında düzenlemeler yapabiliriz.

Latin Amerika, Japonya, Kore ve Güneydoğu Asya'nın geleceği bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Etkinliklerimiz büyüdükçe, gelecekteki uluslararası etkinliklerde bu bölgelerden daha fazla takım göreceğiz. Tüm bölgelerin gelecek vaat ettiğini düşünüyoruz. Daha fazla bölgesel çeşitliliğe olanak tanıyabildiğimiz daha büyük uluslararası etkinlikler düzenlemeyi iple çekiyoruz.

VALORANT Esporu Rekabet Operasyonları Küresel Lideri Alex Francois

Bölgesel yayınların yorumcuları neye göre seçildi? Hangi yorumcular hangi bölgelerde çalışabiliyor?

Bu yıl, bölgesel yayınların kendi yorumcularını nasıl belirleyeceği ve bir bölgedeki yorumcunun başka bölgedeki VCT karşılaşmalarını da sunup sunamayacağı üzerine uzun uzadıya düşündük.

VALORANT esporunun başlarında bazı yayın ekipleri, turnuvada yer alan oyunculardan ve organizasyon merkezlerinden coğrafi olarak çok uzakta olan bölgelerden yorumcular seçerek denemeler yaptı. Bu durum, birçok farklı ses gecikmesi sorununa yol açtı çünkü konuşanların sesleri Atlantik Okyanusu'nda mekik dokuyor ve sonrasında yayın ekiplerine iletiliyordu.

Özellikle de yorumcuların farklı kıtalardan dahil olduğu karşılaşmalarda yaşanan gecikmeler çok belli oluyordu. Bölgesel yayınlarda, coğrafi olarak birbirinden ve Riot'un yayın ekibinden uzaktaki yorumcular seçildiğinde yayın kalitesine etki edebilecek teknik kısıtlamalar baş gösteriyor.

First Strike'tan sonra VCT etkinliklerini coğrafi olarak turnuvaya ve yayın ekibine yakın yerlerden bağlanan yorumcular etrafında planlayarak mümkün olan en iyi yayın kalitesini yakalamayı amaçladık. Masters Reykjavik'te birden fazla bölgenin temsilcilerini bulunduracak ortak bir İngilizce yayın yapmayı planlıyoruz. League of Legends'da da buna benzer bir yaklaşımla birbirine coğrafi olarak yakın olan yorumcuları seçiyoruz.

Riot Games'in Kıdemli Küresel Yayın Yöneticisi Stefan Richardson

Masters'ın bu yılki puan sisteminin ardındaki anlayış nedir?

Bu yıl takımların Champions'a nasıl katılacağına karar verirken, ana hedefimiz bu turnuvayı mümkün olan en rekabetçi turnuva haline getirmekti. Bunu mümkün kılabilmek için birçok farklı faktörü dikkate almamız gerekiyordu. Öncelikle, yıl boyunca tutarlı performanslar gösteren takımları ödüllendirdiğimizden emin olmak istedik. Ayrıca, yakın zamanda alınan sonuçları daha değerli kılmak istedik. Champions'a yakın bir zamanda turnuvadan galip çıkmak, birkaç ay önceki turnuvadan galip çıkmaktan muhtemelen daha iyi bir başarı göstergesi. Uluslararası turnuvaya geçiş yaparken Masters'ı kazanma zorluğunun da giderek artacağını göz önünde bulundurduk.

Tüm bunlar mevcut Masters puanlama sistemimizi oluşturdu. Bölgesel Masters etkinliklerinde daha düşük puanlar kazanılmasının ardından Masters Reykjavik'teki puan artışı ve Challengers III. Aşama'da puanların hepten artmasıyla (ve kazanan takımın doğrudan Champions'a yükselmesiyle) hedeflediğimiz noktaya erişebileceğimize inanıyoruz. VCT Tur Puanları, takımların sadece Champions'a seçilmelerini sağlamakla kalmayacak, Champions'a gidecek son takımların belirleneceği bölge turnuvaları olan Son Şans elemelerinde de fayda sağlayacak.

VALORANT Esporu Rekabet Operasyonları Küresel Lideri Alex Francois

Şu anda VALORANT Champions Tour etkinliklerinde yer almayan takımlar da Champions turnuvasında yarışmaya hak kazanabilir mi?

VALORANT'a yeni oyuncular katıldıkça, o oyuncuların kendi bölgelerinde yer alabilecekleri rekabet fırsatlarını da arttırmak istiyoruz. Strike Arabia gibi turnuvalar VCT'nin bir parçası olmasa bile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki oyuncuların EMEA Son Şans Elemesi'ne katılmasına imkan tanıyacak (ve Champions'a giden yolu açacak). Bu yaklaşımı diğer bölgelerde de benimsemek istiyoruz. Böylece, bu yılın devamında daha büyük, daha rekabetçi ve daha kapsamlı Son Şans elemeleri düzenleyebileceğiz.

VALORANT Esporu Küresel Strateji Lideri Kasra Jafroodi

VALORANT'a koçların da dahil olması özelliği ne zaman gelecek?

2.08 Yaması'yla koçlar resmen oyuna dahil oluyor! Esporda koçların karşılaşmalarda daha fazla rol oynaması bizi çok heyecanlandırıyor ve bu yüzden ileride koçlara daha fazla analiz aracı sunmayı planlıyoruz. Genel olarak, koç-oyuncu ilişkisini esporda önemli bir dinamik olarak görüyoruz. Bu sistemi geliştirmekle ilgili aklımızda bazı fikirler var. Planlarımızı somutlaştırmak adına gelecekte oyuncular (özellikle oyun içi liderler) ve koçlarla görüşeceğiz. 2.08 Yaması'nda, ileride üstüne koymaya devam edeceğimiz bu temel sistemi göreceksiniz. VCT katılımcılarının destekleriyle koçluğu ve onu destekleyen özellikleri geliştirmeyi iple çekiyoruz.

VALORANT Espor Strateji Yöneticisi Riley Yurk

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Kaynak: Playerbros