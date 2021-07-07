Valorant'a League of Legends Temalı Silah Skin'leri Geldi

Son dönemin en popüler FPS oyunlarından Valorant'a League of Legends temalı eşyalar geldi.

Son dönemin en popüler FPS oyunlarından Valorant'a League of Legends temalı eşyalar geldi. Riot Games, yayınladığı yeni güncellemede fenomen MMORPG oyunu LoL'ü bir Valorant'a dahil ediyor.

YouTuber Hitscan'in da görebileceğiniz üzere Valorant'a gelen 'Ruination' skinleri League of Legends'a dayanıyor. Bir Phantom, Guardian, Spectre, Ghost ve en ilginci de LoL oyuncularının aşina olacağı bir yakın dövüş silahı var: Mahvolmuş Kral'ın Kılıcı.

Birinci seviyede yalnızca ucu kırık olan kılıç, ikinci seviyede kristal ışıkla yükseltiliyor. Öte yandan ışık olan kısmı sadece siz görüyorsunuz. Bu da, yükseltmenin menzile etki etmediği anlamına geliyor, ancak yine de rakiplerinizi şaşırtmak için kullanabilirsiniz.

Detaylarına ulaşabileceğiniz Valorant 3.01 yamasında bazı önemli değişiklikler bulunuyor. Sage artık havadaki menzilli yeteneklerin üstüne Bariyer Küresi yerleştiremiyor. Ayrıca Skye'ın sindirilmişken Kılavuz Işık'ın kör edici özelliğini etkinleştirebilmesine sebep olan hata da giderildi.

Kaynak: Turkmmo