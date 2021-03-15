VALORANT'a gelme ihtimali olan yeni ajanla tanışın, GURU!

Yeni gelecek olan ajanın adı Guru olabilir, kendisi tıpkı Omen gibi gücünü gölgelerden alıyor.

VALORANT'ın piyasaya sürülmesinden bu yana neredeyse 1 sene geçti, aktif olarak milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Riot ekibi sayesinde, geliştirilen skinler ve ajanlar ile adından pek çok kez söz ettiren VALORANT şimdi de yeni bir ajana imza atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkan 'nın ardından yeni bir ajanın gelebilme ihtimalinin olduğu dedikodular var. Yeni ajanın adı Guru olabilir, kendisi tıpkı Omen gibi gücünü gölgelerden alıyor. Yetenekleri bir hayli şaşırtıcı çünkü diğer oyuncuları drone yapma gibi bir yeteneği olduğundan söz ediliyor, bu da FPS alt yapılı bir oyunun işleyişini değiştirebilme olasılığını akla getiriyor.

Omen'in geçmişinde başarısızlık nedeni ile gölge formuna sıkışıp kalmıştı ancak Guru öyle değil, aslında onu kendisi yapan şey de bu. Guru istediği zaman başka formlara geçebilecek.

'Revenant State' olarak anılan bu form, Guru'nun gölgeli güçleri manipüle etmesine izin verir. Viper'a benzer şekilde, bu efektler bir 'Karanlık Madde' göstergesini boşaltarak çalışır. Yetenekler aktif olduğunda, gösterge yavaşça azalacak. Devre dışı bırakılırken, gösterge yeniden dolmaya başlayacaktır.

Bu formdayken, Guru tamamen ölümsüz hale gelir. Gözünüze çok güçlü gelmiş olabilir, ancak önemli bir karşılığı var o da tıpkı Yoru'da olduğu gibi Guru da bu formdayken ateş edemez. Bu da Guru'nun daha çok istihbarat tabanlı bir ajan olacağının göstergesi.

Guru'nun yetenekleri ise şu şekilde;

Beceri 1 (Q) - Karanlık Petrol

Karanlık madde tüketerek kullanır. En yakın düşmanı arayan ve onları takım arkadaşlarınız ve kendiniz için mini haritada işaretleyen bir mermi fırlatır.

Beceri 2 (E) - Yüzey Mandalı

Karanlık madde tüketerek kullanır. Revenant State'e girmek ve uygun bir duvara sabitlenmek için kullanılır. Kilitlendiğinde, etrafa bakmak için fareyi kullanabilirsiniz. Mandallama, Karanlık Madde göstergesi boşalana kadar sürer.

Süper Yetenek (C) - Kaos Yükü

Karanlık madde tüketerek kullanır. Kullanıldığında, çatışma sırasında 25 hasar veren ve kaos etkisine neden olan bir mermi fırlatır. Takım arkadaşları daha az hasar alır ve kaostan etkilenmez.

(Kaos, rakip takımın belli bir alandaki hareket ve kullandığı yönelimleri terse çeviren bir etki.)

Ultimate Yetenek (X) - Revenant Flight

Karanlık madde tüketerek kullanır. Revenant State'e girmek ve havaya çıkmak için kullanılır. Bu yeteneği kullandığınızda istediğiniz zaman özgürce uçup ve istediğiniz zaman iniş yapabilirsiniz. Uçuş, Karanlık Madde göstergesi boşalana kadar sürer. Yetenekler uçuş sırasında kullanılabilir (Yüzey Mandalı hariç).

Unutulmamalıdır ki bu ajanın etkisi tek başına bir işe yaramamaktadır. Çünkü dediğimiz gibi bu bir istihbarat ajanı, bu yüzden takım oyunu ve iş birliği çok önemli! ve tekrardan hatırlatalım Guru'yu görüp göremeyeceğimiz meçhul, daha onaylanmış herhangi resmi bir bilgi yok.

Kaynak: Playerbros