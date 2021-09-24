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VALORANT'a, CS: GO'daki StatTrak benzeri Kill Sayacı gelmesi planlanıyor

Playerbros - Haberler | Gamegar
VALORANT'a, CS: GO'daki StatTrak benzeri Kill Sayacı gelmesi planlanıyor

CS: GO'daki StatTrak Kill Sayacı özelliği VALORANT'a geliyor!

VALORANT'a, CS: GO'da StatTrak kostümlerde yer alan Kill Sayacı özelliği geliyor. Valorant Leaks'in paylaşımına göre bu özellik gelecekte oyuna eklenecek.

Bu özellik Delipop, Iyon ve Yağmacı silahlarında Radyanit Puanıyla geliştirilebilen özellikler gibi olacak. Oyuncular Radyanit Puanı harcayarak silahlarına Kill Sayacı özelliği ekleyebilecekler. Bu özelliğin gelecekte gelmesi planlanan silahlar için mi yoksa tüm silahlar için mi olacağı ise şu anlık belirsiz.

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Haber: VALORANT'a, CS: GO'daki StatTrak benzeri Kill Sayacı gelmesi planlanıyor - Haberler
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