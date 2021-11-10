Son yılların en popüler Fps oyunu haline gelen VALORANT, gün geçtikçe popülerleşmeye devam ediyor. Oyuncu sayısının milyonlar ile anıldığı VALORANT'ta gerek teknik gerekse yazılımsal pek çok hata oyun zevkini engelleyen en büyük problemler haline geliyor. Biz de bu yazımızda oyuncuların en çok karşılaştığı VALORANT a critical error has occurred hatası nasıl çözülür? sorusuna cevap aramaya çalışacağız.

VALORANT a critical error has occurred hatası çözümü

Nedir bu a critical error has occurred hatası?

İngilizce olarak "a critical error has occurred" şeklinde veya Türkçe olarak "Kritik bir hata oluştu" şeklinde karşınıza çıkabilecek bu hata bilgisayarınızın bir uygulamanın veya tüm sistemin çalışmayı durdurmasına neden olan bir hatayla karşılaştığı anlamına geliyor.

a critical error has occurred hatası nasıl çözülür?

Oyunda karşı karşıya gelebileceğiniz en sevimsiz hatalardan biri olan kritik bir hata oluştu hatyasının net bir çözümü yok. İnternet üzerindeki forumlar, bloglar, destek sayfaları ve videolara göz attığımızda bazı temel adımların bu sorunu giderdiğini görüyoruz.

Güncellemeleri yapın

Pek çok oyun hatasının ve performans düşüşünün sebebi birbiri ile uyumsuz veya eski kalmış güncellemeler gösterilebilir. Bu yüzden oyunda hata alıyorsanız ilk olarak VALORANT'ı daha sonrasında Windows ve diğer önemli yazılımların güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yazılımların haricinde ekran kartı ve anakart gibi parçaların da güncel olmaması bazı durumlarda hatalar yol açabiliyor.

Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın

Bu hatayı almanıza sebebiyet verecek başka bir basit detay ise bilgisayarınızı güvende tutmak için kullandığınız antivirüs programları olabilir. Bu yüzden oyuna girmeden önce antivirüs programınızı durdurmayı veya devre dışı bırakmayı deneyin.

Reddit kullanıcısından işe yarayan yöntem

2021 Haziran ayında bir Reddit kullanıcısı olan TrialLotus kendisinin ve başka birçok kullanıcının işine yarayan bir yöntem paylaştı. Biz de sizler için bu adımları Türkçeleştiriyoruz.

Windows'u ve grafik kartı sürücülerinizi en yeni sürümlere güncelleyin.

Windows + R yaparak ulaştığınız Çalıştır'da services.msc komutu ile açtığınız pencerede VGC'yi kontrol edip, çalıştığından emin olun.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve VALORANT'ı yeniden açın.

VALORANT'ı başlattığınızda Val: -81 hata mesajı vermeli, eğer işe yaramazsa önceki tüm adımları tekrar deneyin.

Bilgisayarınızı bir kez daha yeniden başlatın ve VALORANT temiz çalışırsa ve 6. adıma geçmezse Valorant'ı yeniden başlatın.

VALORANT'ı kaldırın ve yeniden yükleyin. Başlat ->Ayarlar ->Uygulamalar ->Riot Vanguard ve VALORANT'ı bulun ve kaldırın. Başarıyla kaldırdıktan sonra, güvende olmak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Masaüstünüzde veya görev çubuğunuzdaki VALORANT uygulama simgesini açın, VALORANT'ı tekrar indirmenizi isteyecek ve oturum açmanızı isteyecektir. Herhangi bir nedenle VALORANT'ı uygulama simgesinden indiremiyorsanız https://playvalorant.com/ adresine gidin ve yeniden indirin.

VALORANT tarafından bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenecek ve ardından oyunun çalışması gerekiyor.

VALORANT a critical error has occurred hatası karşısında bir çözüm bulduysanız yorum bölümünden diğer oyuncular ile paylaşmayı unutmayın.

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