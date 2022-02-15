VALORANT 4.03 Yama Notları

VALORANT Yardımcı İletişim Uzmanı Jeff Landa, yeni yamada bizleri nelerin beklediğini açıkladı. Brimstone'un ultisine güncelleme gelirken Ölüm Kalım Savaşı modunda da değişiklikler yapıldı.

AJAN GÜNCELLEMELERİ

Brimstone

Brimstone'un ultisi artık etkin olduğunda oyun içi görüşü olması gerektiği gibi engelliyor.

Ulti sırasında artık düşmanlarınızı mini haritada görmeyeceksiniz.

Görüş açısı gerektiren yetenekler (kör edici bombalar, Sova'nın Keşif Oku vb.) artık ulti sırasında kullanılamayacak.

MOD GÜNCELLEMELERİ

Ölüm Kalım Savaşı

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca özel mesajlar aracılığıyla oyunculardan gelen geribildirimleri topluyorduk. Yeniden doğma sistemiyle ilgili sinir bozucu bazı temel durumları etkileyecek çeşitli düzenlemeler yaptık.

"Tehlikeli" doğma noktalarını kaldırdık ve bazılarının yerini değiştirdik.

Çatışma sırasında diğer tüm oyuncularla karşılaşma ihtimalinizi arttırmak için doğma mantığını ve doğma noktalarının yerini iyileştirdik.

Doğma mantığı artık öldüğünüz yerden uzak bir yerde doğmanıza önem verecek.

Isınma aşamasında doğma mantığının doğru çalışmamasına sebep olan hata giderildi.

Doğma süresi azaldı: 3 sn >>>1,5 sn

SOSYAL GÜNCELLEMELER

AFK tespit sistemi, deneyim puanı kasmak için oyun modlarını kötüye kullanan oyuncuları caydıracak şekilde güncellendi.

PERFORMANS GÜNCELLEMELERİ

Genel Geçersizlik

Genel Geçersizlik, oyundaki tüm arayüzlerin performansını geliştiren bir arayüz özelliği. Her karede güncellenmesi gereken arayüz öğelerinin sayısını ciddi oranda azaltarak performansı iyileştirir. Performans Ekibi, Genel Geçersizlik ayarının etkilerini izlemeyi sürdürecek. Bu özelliği, kullanma sürecimizi ve bunu başarmak için yaptıklarımızı gelecek bir makalemizde paylaşacağız! -Yazılım Mühendisi Aaron Cheney

Genel Geçersizlik, işlemci üzerinden oynayan oyuncuların oyunlarındaki temel performansı %15 arttırıyor.

İşlemci üzerinden oynayan oyuncular genel olarak orta ve yüksek düzey sistemler kullanıyor.

Bu veriler, iki hafta sonu boyunca Açık Beta'dan (PBE) toplandı (22-23 Ocak, 5-6 Şubat).

Oyuncu kitlesinin büyük bir kısmının bu özellikten faydalanmasını beklesek de, bilgisayarınızın performansına bağlı olarak etki düzeyi farklılık gösterebilir.

KOZMETİK İÇERİK GÜNCELLEMELERİ

Koleksiyonunuzda spreylerin göründüğü sayfadaki karelerin rengi değişti.

Spreylerden bazıları arka plan rengine çok benziyordu ve oyun içinde kullanılmadığı sürece çok anlaşılmıyordu.

OYUN SİSTEMLERİ GÜNCELLEMELERİ

En güçlü silaha dönme seçeneği eklendi.

"Son Kullanılan Eşyayı Kuşan" tuşuna bastığınızda veya bir silahı otomatik kuşanırken elinizdeki en güçlü silahı otomatik kuşanabileceksiniz.

Bu seçeneği açmak için: Ayarlar >>>Kontroller >>>Ekipman sekmesinden "En Güçlü Silahı Önceliklendir" ayarını seçin.

Bu özellik 4.02 Yaması'nda oyuna eklense de yama notlarında eklenmemişti. Kusura bakmayın!

ESPOR ÖZELLİKLERİ

Gözlemciler için mermi takibi özelliği düzeltildi.

Ajan portresini açıp kapatmayı sağlayan ayar, gözlemci seçeneklerine eklendi.

HATALAR

Ajanlar

Chamber'ın Kelle Avcısı ve Keskin Tarz yetenekleriyle gelen öğelerin havada durmasına sebep olan hata giderildi.

Belli takım kadrolarında, oyuncuların Viper'ın ultisinin içinin görülebilmesine ve görüş kısıtlaması zayıflatmasından etkilenmemesine sebep olabilen bir açık kapatıldı.

Viper'ın ultisinin bazı durumlarda kapıların içine doğru genişlememesine sebep olan hata giderildi.

Sosyal

Oyun öncesinde Enter'a basmanın sohbeti açmamasına sebep olan hata giderildi.

Oyuncu portresine sağ tıklandığında seçenekler menüsünün açılmasını engelleyen hata giderildi.

Performans

Spike'ı izlerken performans niteliklerinin gizlenmesine sebep olabilen hata giderildi.

BİLİNEN SORUNLAR

Espor Özellikleri

Gözlemci takip halindeyken serbest kameraya geçtiğinde ekranda ani bir beyaz parlama görülüyor.

EsporGazetesi.com - Gamegar