VALORANT 4.02 Yama Notları

VALORANT Yardımcı İletişim Uzmanı Jeff Landa, yeni yamada bizleri nelerin beklediğini açıkladı. Sage ve Killjoy için giderilen bir hatanın yanında AFK Tespit Sistemi'nde de geliştirilmeye gidildi. 4.02 yamasının bütün detayları, Jeff Landa'nın açıklamaları il haberin devamında!

PERFORMANS GÜNCELLEMELERİ

Pencereli Tam Ekran modu, Tam Ekran moduna yakın bir gecikmeye sahip olacak şekilde iyileştirildi.

Bu iyileştirmeler oyun içi arayüzle uyumlu şekilde çalışıyor fakat oyun penceresi üzerinde başka bir programın penceresi açık olduğunda bu iyileştirmeden verimli şekilde faydalanamazsınız.

Sorunu tespit etmemize yardımcı olan @MyNameIsMJP ve @SheriefFYI'a teşekkürler!

SOSYAL GÜNCELLEMELER

AFK Tespit Sistemi İyileştirmesi

Oyuna katılmamaya yönelik davranışları tespit etme yöntemleri geliştirildi.

Ajan Seçim Ekranında Raporlama

Ajan seçim ekranında raporlamayla ilgili bir kafa karışıklığı olmuş galiba. Unutmayın, oyun öncesinde oyuncuların üstüne sağ tıklayarak onları olumsuz davranışları için rapor edebilirsiniz!

HATALAR

Kozmetik

Spectrum Z logosunun etrafındaki parıltı efektinin Bulldog silahı özelindeki ikinci inceleme animasyonu sırasında tetiğin hemen yanında görünmesi sorunu çözüldü.

Ajanlar

Killjoy'un Sage tarafından yeniden canlandırıldıktan sonra yerdeki Alarm Botu ve taretlerini yerden alamamasıyla ilgili sorun çözüldü.

BILINEN SORUNLAR:

Espor Özellikleri

Mermi takibi şu anda gözlemci takibi sırasında hatalı görünüyor.

Şu anda bunu çözmek için çalışıyoruz fakat 4.02 Yaması'na yetişmeyecek. Sabrınız için çok teşekkür ederiz!

Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/game-updates/valorant-4-02-yama-notlari/

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