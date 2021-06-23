Valorant 3.0 yama notları yayınlandı!

Valorant oyuncuları tarafından beklenen yeni güncelleme 3.0 yama notları yayınlandı. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant'ın yeni güncellemesiyle birlikte, ajanların yetenek bekleme sürelerinde değişlikler, yeni silah güncellemeleri ve daha fazlası yayınlandı! İşte detaylar!

Riot Games'in geliştirdiği ve dünya genelinde hızlı bir şekilde popülerlik kazanan Valorant'ın 3.0 yama notları yayınlandı. Güncelleme notlarında; yeni silah güncellemeleri, ajanların yetenek bekleme sürelerindeki değişiklikler ve rekabet güncellemeleri dikkat çekti.

Valorant'ın 3.0 yama notlarında yer alan Rekabetçi mod güncellemeleri, oyunseverlerin muzdarip olduğu birçok sorunu ortadan kaldırmış. 3.0 yamasıyla birlikte gelen sosyal güncellemeler ve oynanış teknolojisi oyuna ayrı bir hava katacağa benziyor.

Tüm yama notlarına ulaşmak için buraya tıklayın.

VALORANT 3.0 YAMA NOTLARI

TÜM AJANLAR

Daha dinamik bir serbest oyun alanı oluşturmak için yetenek bedellerinin yanı sıra tüm ajanlar için bekleme sürelerini ve ulti bedellerini de değiştirdik. Genel itibarıyla, bazı ajanların pek fazla bedel ödemeden yetenekleriyle çok büyük etkiler bırakabildiğini fark ettik. Buradaki hedefimiz, tur boyunca yeteneklerin daha sağlıklı bir tempoda kullanılmasını sağlamak ve satın alım kararlarınızın üstünde daha fazla düşünmenize teşvik etmek.

SİLAH GÜNCELLEMELERİ

Oyun ilk çıktığı zamandan beri koşarak ateş etme konusu gündemden düşmedi. Belli durumlarda, hareket ederken koşmanın güçlü olması gerektiğine inanıyoruz fakat şu anki haliyle biraz fazla güçlü duruyor. Bu yama, bulmacanın daha önce dokunmadığımız parçası olan "vurulma etkisi isabetliliğine" odaklanıyor.

TÜM SİLAHLAR

Mermilerin sebep olduğu vurulma etkisi değişti: %75 yavaşlık >>> %72,5 yavaşlık

"Vurulma etkisi", mermi isabet ettiğinde hissettiğiniz yavaşlama etkisidir.

Silahların ölü alanları değişti: %30 >>> %27,5

"Ölü alan", VALORANT'ta oyuncunun isabetliliğini kaybettiği hareket hızını ifade eder.

REKABET GÜNCELLEMELERİ

3. Bölüm'de dereceli de öncelikli odağımız eşleştirme isabetliliği ve adalet oldu. Sistemimizi tekrar gözden geçirerek farklı beceri kademelerindeki oyuncular için bu kilit noktaları iyileştirecek bazı önemli düzenlemeler yaptık.