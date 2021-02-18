VALORANT 2.03 Yama Notları

03 Yama Notları yama notları belli oldu. Haberimizden yama notlarının detaylarına ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/VALORANTtr/status/1362042446213963778's=20

AJAN GÜNCELLEMELERİ

REYNA

Maksimum Sömür (Q) ve Azlet (E) yükü azaldı: 4 >>> 2

Reyna'nın son 3 saniye içinde hasar verdiği katledilen düşmanlar, Reyna tarafından öldürülmese bile Ruh Küresi düşürecek.

Sömür ve Azlet'in yüklerinin bedeli arttı: 100 >>> 200

YORU

Çatkapı (E)

Mini haritada hareket eden Çatkapı'nın küresinin düşmanlar tarafından görülebileceği menzil artık haritada belirtiliyor.

Düşmanların Çatkapı'nın ışınlanma sesini duyabileceği menzil artık mini haritada görünüyor.

Boyutlararası Geçiş (X)

Boyutlararası Geçiş yaparken Yoru'nun mini haritası artık görünüyor.

Boyutlararası Geçiş sırasında Yoru'nun görüş menzili içindeki düşmanlar artık mini haritada silah arkadaşlarına da görünür oluyor.

Boyutlararası Geçiş, artık düşmanların gövdesini engellemiyor.

BRIMSTONE

Yakıcı (Q)

Yakında başka sesler ve olaylar olduğu sırada Yakıcı'nın yanmayı sürdüren alevlerinin sesini duymak artık daha kolay.

PHOENIX

Yakar Top (E)

Yakında başka sesler ve olaylar olduğu sırada Yakar Top'un yanmayı sürdüren alevlerinin sesini duymak artık daha kolay.

SİLAH GÜNCELLEMELERİ

MARSHAL

Marshal'ın keskin nişancı tüfeği olarak etkisini pekiştirmek adına oyuncunun yakınlaştırarak nişan alırken sahip olduğu hareket hızını arttırmak istedik. Amacımız silahın güçlü, hızlı ve bir anda vur kaç yapabilecek bir profile sahip olmasıydı. Bu düzenleme sebebiyle silahın bedeli de biraz azaldı çünkü bu silah onunla aynı skaladaki diğer silahlar kadar çok yönlü değil.

Silahla yakınlaştırarak nişan almış oyuncunun hareket hızının normal hareket hızına oranı arttı: %76 >>> %90

Bedeli azaldı: 1100 >>> 1000

Nişan alırken yaklaştırma oranı arttı: 2,5x >>> 3,5x

Stinger (Tam Otomatik)

Bedeli arttı: 1000 >>> 1100

Tam otomatik modun atış hızı azaldı: 18 >>> 16

Tam otomatik moddayken eskiden 6. mermide ulaştığı maksimum saçılma oranına artık 4. mermide ulaşıyor.

Tam otomatik modda silahın yukarı doğru (dikey) geri tepme oranı düzenlendi ve 3. mermiden sonra yukarı doğru daha şiddetli sekecek şekilde değiştirildi.

Tam otomatik modda yatay geri tepmenin mermi koruması oranı azaldı: 4 >>> 3

STINGER (Seri Atış)

İlk seri atıştan sonra dikey geri tepme oranı daha şiddetli olacak şekilde düzenlendi.

İlk seri atıştan sonraki seri atışların hata payı arttı.

Seri atış modundaki sıfırlanma süresi azaldı: 0,45 >>> 0,40

FRENZY

Bedeli arttı: 400 >>> 500

MOD GÜNCELLEMELERİ

Tırmanış modu oyuna geldi! (Oyun modu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için modla ilgili yazımıza göz atın.

Bu 5'e 5'lik, hızlı (yaklaşık 7-9 dk sürüyor) ve yüksek tempolu bir oyun modu. Takımınızla daha az güçlü silah ve yeteneklere geçiş yapmak için yarışacaksınız. Oyunda kullanacağınız silah ve yetenekler büyük bir mühimmat havuzundan seçildiği için karşılaşmadan karşılaşmaya değişecek. Bir karşılaşmada iki takım için belirlenen silah ve yetenek listesi her zaman birbiriyle aynı olacak.

Tırmanış'taki birincil hedefimiz, sosyal oynamayı teşvik eden ve düşük stresli bir ortamda tüm silahlarla talim yapmanıza olanak tanıyan hızlı ve eğlenceli bir mod tasarlamaktı. Ayrıca, VALORANT'taki her şeyi önünüze serebileceğimiz kısa ve biraz da çılgınca bir mod sunmak istedik.

Bu bizden en çok talep edilen oyun modlarından biri olduğu için nihayet modu sizinle buluşturabilmiş olmak bizi çok heyecanlandırıyor.

Modun ne kadar süreyle oyunda kalacağı henüz belli değil. Fakat sizin ilginize de bağlı olarak mümkün olduğunca uzun süre oyunda tutmak istiyoruz.

REKABET GÜNCELLEMELERİ

Dereceli karşılaşmalarda uzun bir süre (şu an için 6 veya daha fazla tur boyunca) AFK kalmak artık 8 KP kaybetmenize sebep olacak.

Bilgisayarınız, internet sağlayıcınız vb. sebeplerden dolayı oyunda sorun yaşayabileceğinizin farkındayız, bu nedenle de bir iki tur kaçırdığınız için hemen sizi cezalandırmıyoruz. Fakat oyuncuların dereceli karşılaşmalarda AFK halindeyken oyuna dönmesini teşvik etmek için böyle bir önlem aldık.

Kısım Kademesi Rozeti artık en iyi dokuzuncu galibiyetinizi değil en iyi galibiyetinizi gösterecek.

YAŞAM KALİTESİ

Tüm spreyler tur başında silinecek.

AJANLARIN ÖLÜM SÜRECİNE YÖNELİK İYİLEŞTİRME VE GÜNCELLEMELER

Timing Zamanlama

Öldükten sonra ekranın kararma süresi azaldı: 1,75 sn. >>> 1,5 sn.

Tam siyah ekranda geçirilen süre arttı: 0 sn. >>> 0,25 sn.

Ölme sürecinin genel süresi değişmedi, hala 2,75 saniye sürüyor.

Kamera hareketleri, özellikle de kötü ağ bağlantısı koşulları için büyük oranda iyileştirildi.

2.03 Yaması'ndan önce, ölüm sırasında (özellikle de ping'i veya paket kaybı yüksekse) kamerasının titrediğini fark edenler olmuştur.

Bu sorunun kaynağıyla ilgili araştırmalarımız sonucunda, bu kamera titremesinin çatışma performansına etkisi olmadığını kesin olarak doğruladık. Ekran titremeye başladığında ajanınız çoktan ölmüş oluyor.

Artık internet kalitesine bağlı olmaksızın ölüm sırasında herkesin kamerası yağ gibi akıyor olmalı.

HATALAR

Yoru'nun kopyasının ayak seslerinin, ajanın kendi ayak seslerinden biraz daha farklı olmasıyla ilgili hata giderildi.

Cypher'ın Siber Kafes yeteneğinin hasar alınca mini haritadaki simgesinin kaybolmasıyla ilgili hata giderildi.

Sova'nın Baykuş Dron'unun bazı harita öğelerinin içinden geçerek bunların öteki tarafını görebilmesine sebep olan hata giderildi.

Görüşü kısıtlanmış oyuncuların, görüşünü kısıtlaması gereken duman bulutlarının içinde anlık görebilmesine sebep olan hata giderildi.

Skye İzsürenler'i çağırdığı sıradaki belli bir anda öldürüldüğünde İzsürenler'in çalışmamasına sebep olan hata giderildi.

Güçlendirmeler etkinleştiği sırada Boyutlararası Geçiş'ten çıkan Yoru'nun herhangi bir silah veya yetenek kuşanmasını engelleyen hata giderildi.

Killjoy'un Tecrit yeteneğinin belli koşullarda Sage'in Bariyer Küresi'nin içine yerleştirilebilmesini sağlayan hata giderildi.

Bariyer Küresi, Killjoy'un ultisinin üzerine koyulursa, duvarın Killjoy'un ultisiyle kesişen bölümü yıkılacak.

Yoru'nun, Çatkapı'nın süresi tam dolarken ışınlandığında haritadan ayrılarak sonsuzluğa düşüp ölmesine sebep olan hata giderildi.

Yoru'nun kopyasının bazen yerin içinden geçerek boşluğa düşmesine sebep olan hata giderildi.

Sova'nın bazen Baykuş Dron'u kuşanmaya çalıştığı sırada Avcı'nın Hiddeti'ni kullanmadığı halde o yetenekle ilgili replikleri söylemesine sebep olan hata giderildi.

Oyun sonu ekranında artık "Tur Başına Ortalama Yetenek Kullanımı" 0 olarak görünmeyecek.

Bazı nesneleri (Cypher'ın kamerası, Sova'nın dronu vb.) aynı kare (frame) içinde elinize alıp bir yere bıraktığınızda tüm giriş komutlarının ve ajanın baktığı yönün kilitlenmesine sebep olan hata giderildi.

Kusura bakmayın Cypher'cılar. Geribildirimleriniz için çok teşekkür ederiz!

Bazı ayarların oyun içinde görünmesine engel olan hata giderildi.

Artık herhangi bir renk körlüğü modunu açtığınızda mini haritadaki oyuncu simgeniz beyaz renkte görünecek.

Oyuncuların küreleri kullanırken veya Spike yerleştirirken takılıp kalmasına sebep olan hatalar giderildi.

Kaynak: Playerbros