Valorant 2.02 yama notlarını yayınladı
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Valorant 2.02 yama notlarını yayınladı

04.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:32
Valorant 2.02 yama notlarını yayınladı

Valorant oyuncuları tarafından beklenen yeni Valorant güncellemesi 2.02 yama notları yayınlandı. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant'ın yeni güncellemesiyle birlikte, artık oyuncular tüfekle koştukları sırada rakiplerini vurmakta zorlanacaklar. Valorant yeni skin delipop 2 geldi mi?

Riot Games'in geliştirdiği ve dünya genelinde hızlı bir şekilde popülerlik kazanan Valorant'ın 2.02 yama notları yayınlandı. Güncelleme notlarında, oyuncular tüfekle koştukları sıradaki isabet oranlarında değişiklikler yapıldığı dile getirildi. Artık oyuncuların rakiplerini vurmakta zorlanacakları belirtildi. Riot Games ekibi, Rekabetçi Mod ile ilgili de bazı güncellemeler yayınladı.

Valorant'ın 2.02 yama notlarında Rekabetçi Mod güncellemeleri de yer alıyor. Yeni güncellemeyle gelen eşleştirme kademisi (MMR) değeriyle birlikte yetenekli oyuncular daha hızlı bir şekilde hak ettikleri liglere çıkabilecekler.

Valorant 2.02 yama notlarını yayınladı

VALORANT YENİ GÜNCELLEME: 2.02 YAMA NOTLARI

Tüfeklerle koşarken ateş etme hata payı arttı: 3,75 >>> 5

Tüfeklerle yürürken ateş etme hata payı arttı: 0,8 >>> 1,1

Tüfeklerle çömelerek ilerlerken ateş etme hata payı arttı: 0,3 >>> 0,8

Demir ve Elmas arasında, oynadığı karşılaşmada üstün performans gösteren oyuncular (yani kendi genel performansını aşanlar) bonus kademe puanı kazanacak.

Elmas 3'te en fazla 2 kişilik hazır gruplar oluşturulabilecek.

Oyun içindeki silah dükkânına art arda tıklama sınırlaması geldi. Oyuncular kısa bir süre içinde çok defa tıklayarak bir şeyler satın aldığında performans sorunları yaşanabiliyordu.

Oyuncuların ses çıkarmadan Spike yerleştirmesine olanak tanıyan bir hata giderildi.Sova'nın Baykuş Dron bakış açısı veya Cypher'ın kamera bakış açısından çıkan oyuncuların hareket edememesine sebep olan bir hata giderildi.

Oyuncuların Cypher'ın kamera bakış açısından çıkmasını veya fare imlecini oynatmasını engelleyen hata giderildi.

Alınan silahların üst üste binmesine ve dolayısıyla ajanın iki silahı da almaya çalışmasına sebep olan hata giderildi.

Sohbet kutusunun oyun sırasında açık kalmasına sebep olan hata giderildi.

Ölüm Kalım Savaşı'nda tüm rakipler susturulduğu halde rakip mesajlarının hâlâ görünmesine sebep olan hata giderildi.

Sıradan sıklıkla çıkan oyunculara her zaman olması gereken şiddette sıra kısıtlama cezalarının uygulanmamasına sebep olan hata giderildi.

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