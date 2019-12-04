Valonya Kraliyet Oda Orkestrası İş Sanat'taydı
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Valonya Kraliyet Oda Orkestrası İş Sanat'taydı

Belçika merkezli Valonya Kraliyet Oda Orkestrası; Ludwig van Beethoven'dan Dmitri Şostakoviç'e, Jean-Pascal Beintus'tan Malcolm Arnold'a uzanan sıra dışı bir repertuvarla sahne aldı.

04.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:20
Valonya Kraliyet Oda Orkestrası İş Sanat'taydı

İş Sanat, klasik müziğin önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Orkestra şefi Frank Braley yönetimindeki Valonya Kraliyet Oda Orkestrası, piyanist- besteci Muhiddin Dürrüoğlu ve trompetçi Romain Leleu ile unutulmaz bir konsere imza attı. Seyircilerden gelen yoğun ilgi üzerine yeniden sahne alan sanatçılar, Dürrüoğlu'nun seçtiği Sergey Rahmaninov'un, dört el piyano ve trompet için bestelediği İtalyan Polkası'nı seslendirdi.

Trompette Leleu, piyanoda ise şef Braley ve Dürrüoğlu'nun çift el performansı sanatseverleri büyüledi.

Kaynak: Bültenler
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