Valla Kanyonunda yaralanan dağcı hayatını kaybetti
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Valla Kanyonunda yaralanan dağcı hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde girdiği Valla Kanyonu'nda düşerek yaralanan 77 yaşındaki Baha Tangün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Valla Kanyonunda yaralanan dağcı hayatını kaybetti
17.07.2020 23:06 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:13

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde girdiği Valla Kanyonu'nda düşerek yaralanan 77 yaşındaki Baha Tangün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 10 Temmuz tarihinde girdiği Valla Kanyonu'nda düşerek yaralanan 77 yaşındaki Baha Tangün, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Olay

10 Temmuz tarihinde "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na, kanyon geçişi yapmak amacıyla giren 5 kişiden 77 yaşındaki Baha Targün düşerek yaralandı. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kanyonun girişinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen Targün'ün kurtarılması için Eskişehir'den askeri helikopter bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmasında helikopter bölgeye inerek, Targün'ü alıp Bartın Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi alınan Tangün Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi' ne sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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