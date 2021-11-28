Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı - Haberler
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Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

ADANA'da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilde, valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

ADANA (DHA) - ADANA'da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilde, valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanan sürücü Sadullah A. (44), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda kontrol noktası kuruldu. Şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, dedektör köpeklerle yaptıkları aramada, aracın bagajındaki valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Sadullah A., gözaltına alındı. Susma hakkını kullanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

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