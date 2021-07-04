VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI
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VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Havalimanı'nda şüphelendikleri iki yolcunun valizlerinde arama yapan polis ekipleri, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen piyasa değeri 120 bin lira değerinde elektronik sigara ve çeşitli tütün ürünleri ele geçirdi.

İSTANBUL Havalimanı'nda şüphelendikleri iki yolcunun valizlerinde arama yapan polis ekipleri, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen piyasa değeri 120 bin lira değerinde elektronik sigara ve çeşitli tütün ürünleri ele geçirdi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Moskova ve Amman'dan gelen iki ayrı yabancı uyruklu yolcudan şüphelendi. Bunun üzerine polis, iki yolcuyu detaylı inceleme için durdurdu. Yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda yurda kaçak yolla sokulmak istenen 29 şişe viski, 590 kutu elektronik sigara filtresi, 690 kutu tek kullanımlık elektronik sigara, 335 paket nargile tütünü, 30 karton sigara, 20 adet elektronik sigara cihazı ve 30 paket tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira olduğu öğrenildi. Haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan şahıslar, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI
VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI
VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI
VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI
VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI
VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI
VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VALİZLERDEN KIYAFET YERİNE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI - Haberler
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