Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı
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Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandıKAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan Necmettin K.'nın (50) valizinden 2 kilo 215 gram uyuşturucu çıktı.

22.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:26
Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

'ın ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan Necmettin K.'nın (50) valizinden 2 kilo 215 gram uyuşturucu çıktı. Adliyeye sevk edilen yolcu tutuklandı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Karayolu'nun Göksun Yolçatı mevkiinde Kayseri'ye giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlikleri kontrol edilen yolculardan Necmettin K.'nın uyuşturucu suçundan kaydı çıktı. Bunun üzerine polis, Necmettin K.'nın valizini kontrol etti. Valizden; 2 kilo 215 gram uyuşturucu, 111 cinsel uyarıcı hap, 24 kaçak içki, 11 paket kaçak sigara çıktı.

Gözaltına alınan Necmettin K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı
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